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बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने मर्डर केस में सजा की रद्द, निचली अदालत के फैसले में थी खामी

पुराने मर्डर के केस में सजा की रद्द ( Etv Bharat )

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत का जज गवाह से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता जिससे सरकारी वकील का कमजोर केस मजबूत हो जाए. जज का काम सच पता लगाना है, सरकारी वकील बनना नहीं. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 24 सितंबर 2026 को प्रताप सिंह के केस में फैसला दिया और 5 साल की सजा को खत्म कर दिया. इस केस में आरोपी प्रताप सिंह को बरी कर दिया.