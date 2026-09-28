बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने मर्डर केस में सजा की रद्द, निचली अदालत के फैसले में थी खामी
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या के मामले में मिली सजा को रद्द कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2026 at 1:44 PM IST
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत का जज गवाह से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता जिससे सरकारी वकील का कमजोर केस मजबूत हो जाए. जज का काम सच पता लगाना है, सरकारी वकील बनना नहीं. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 24 सितंबर 2026 को प्रताप सिंह के केस में फैसला दिया और 5 साल की सजा को खत्म कर दिया. इस केस में आरोपी प्रताप सिंह को बरी कर दिया.
क्या है पूरा मामला ?
नवंबर 2011 में पेंड्रा के ग्राम डोंगरिया में उमराव सिंह और शिवनाथ का झगड़ा हुआ.आरोप था कि शिवनाथ और उसके बेटे प्रताप ने लाठी से मारकर उमराव को मार दिया. निचली अदालत ने शिवनाथ को बरी कर दिया,लेकिन बेटे प्रताप को 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई.इस सजा के खिलाफ प्रताप ने हाईकोर्ट में अपील की.
हाईकोर्ट को मिली सजा में खामी
हाईकोर्ट ने इस केस में पाया कि सरकारी गवाही ही पहले वाले बयान से पलट गए थे. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लाठी जब्त करने की बात लिखी थी,लेकिन गवाहों ने इसे नहीं माना. वहीं डॉक्टर ने भी साफ नहीं किया कि चोट लाठी से ही लगी है. वहीं इस मामले में जज ने खुद गवाहों से ऐसे सवाल पूछे कि वो आरोपी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो गया.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इस पूरे मामले को समझने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज सच खोज सकता है, लेकिन वो सरकारी वकील नहीं बन सकता. जज ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता जो गवाह को डराए या एक ही जवाब की तरफ धकेले.जब एक ही सबूत पर एक आरोपी शिवनाथ बरी हो गया, तो उसी सबूत पर दूसरे यानी प्रताप को कैसे सजा कैसे दी जा सकती हैं. दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए.
निचली अदालत की सजा रद्द
इस मामले में सरकारी वकील प्रताप सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाए. सिर्फ जज के पूछे सवालों के जवाब पर सजा नहीं दी जा सकती. इसलिए निचली अदालत की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.
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