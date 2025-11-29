ETV Bharat / state

सड़क पर गाड़ियों से स्टंट करने वालों को बिलासपुर हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी

अदालत ने कहा कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं.

STUNTS ON ROAD
बिलासपुर हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 2:51 PM IST

4 Min Read
बिलासपुर: सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में कई बार युवा अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं. खतरनाक तरीके से रील्स शूट करने के चक्कर में कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं. कई बार तो रील्स के चक्कर में युवा दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं. बावजूद इसके रील्स बनाने का नशा कुछ युवाओं के दिलो दिमाग से कम होने का नाम नहीं ले रहा. अक्सर पर्यटन स्थलों और नेशनल हाईवे पर लोग गाड़ियों से स्टंट करते हुए रील्स बनाते नजर आते हैं. सड़क एवं परिवहन विभाग के अलावा पुलिस भी लोगों को जागरुक इस संबंध में कर रही है. बावजूद इसके लोगों के मन से रील्स बनाने का नशा कम नहीं हो रहा.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

सड़कों पर गाड़ियों से स्टंट करने वालों को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. दरअसल हाल ही में बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कोर्ट ने भी कहा कि इन मामलों में पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं. कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है.

शहर के रिवर व्यू रोड पर बनाया रील्स

दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो नए रिवर व्यू रोड की है, जिसमें एक युवक बिना नंबर की कार पर सवार होकर जा रहा है. चलती गाड़ी में युवक कार की छत पर खड़े होकर रील्स बनवाता है, फिर कार की बोनट पर बैठ जाता है. इस वीडियो को डायलॉग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड भी युवकों के द्वारा किया गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया. जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने वायरल वीडियो पर कार और ड्रोन कैमरा चलाने वाले की तलाश शुरू कर दी है.

सिविल लाइन पुलिस की जांच में खुलासा

पुलिस के मुताबिक बिना नंबर प्लेट वाली सिल्वर स्विफ्ट कार में प्रसून यादव (21 साल) बोनट पर खड़ा होकर खतरनाक स्टंट कर रहा था. जबकि आदित्य राणा (18 साल) कार को खतरानक तरीके से ड्राइव कर रहा था. जांच में ये भी पता चला कि इस वीडियो को ओंकार पटेल (25 साल) ने ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना नंबर की कार और ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया. आरोपियों पर धारा 281, 3(5) BNS और 184, 189 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

कानून के इन नियमों का पालन करना चाहिए

पब्लिक प्लेस पर यातायात में बाधा डालना, खतरनाक स्टंट करना, या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना गैरकानूनी है. इसके लिए जुर्माना या जेल हो सकती है. रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक स्थल, और सरकारी संस्थानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति के वीडियो बनाना अवैध है. गाड़ी के बोनट, छत या गेट पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो बनाना गैरकानूनी है. अगर रील्स में ऐसी सामग्री है जो लोगों के मन में डर पैदा करती है, उन्हें गलत काम के लिए प्रेरित करती है, तो यह आईटी एक्ट की धारा 67 व 67ए के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

