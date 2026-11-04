घरौंदा केंद्रों में मौत और बदहाल व्यवस्था,दिव्यांग को बिस्तर से बांधा, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
घरौंदा केंद्रों में मौत और बदहाल व्यवस्था को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 7:23 PM IST
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के घरौंदा केंद्रों की हकीकत ने हाईकोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है. बिलासपुर में दिव्यांग को बिस्तर से बांधकर रखने, रायपुर के महिला घरौंदा केंद्र में 5 मौत और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का खुलासा 11 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में हुआ है. मुख्य न्यायाधीश कृष्णा राम महापात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की बेंच ने 3 नवंबर को सुनवाई में रिपोर्ट देखकर कड़ी नाराजगी जताई है.
रायपुर के घरौंदा में 5 मौतें
रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में रायपुर महिला घरौंदा केंद्र से जुड़ी 5 मौतें हुईं - 4 वयस्क महिलाएं और 5 साल का बच्चा कबीर ने सेंटर में दम तोड़ा. सबसे गंभीर मामला कबीर का है.स्टाफ की रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा बिस्तर से गिरा, दौरे पड़े. लेकिन अस्पताल रिकॉर्ड में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, पोषण एनीमिया, टीबी और मौत की वजह सेप्सिस और रिफ्रैक्टरी शॉक दर्ज है. पुलिस और जिला समिति को सूचना के दस्तावेज भी नहीं मिले. इस मामले में कोर्ट कमिश्नर ने स्वतंत्र मेडिकल जांच की सिफारिश की है
एक महीने में सिर्फ एक बार डॉक्टर विजिट
नियमों की माने तो घरौंदा सेंटर्स में हफ्ते में 2 बार डॉक्टर आने चाहिए, साथ ही साथ 24 घंटे नर्स भी होनी चाहिए. लेकिन हकीकत ये है कि मेडिकल रजिस्टर में डॉक्टर महीने में सिर्फ 1 से 2 बार आए. नर्सिंग और मनोचिकित्सक देखरेख का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला.
बिलासपुर में दिव्यांग को बिस्तर से बांधा
बिलासपुर पुरुष घरौंदा केंद्र में एक दिव्यांग को कपड़े से बिस्तर से बांधकर रखा गया था. स्टाफ ने कहा - असामान्य व्यवहार करता है. कोर्ट कमिश्नर के कहने पर खोला गया तो वो सामान्य होकर बाकियों के साथ खाना खाने बैठ गया. बांधने का कोई मेडिकल आदेश या रिकॉर्ड नहीं था.
खाने की खराब क्वॉलिटी
बिलासपुर घरौंदा सेंटर में खाने की गुणवत्ता खराब, शौचालय गंदे और हेल्थ रिकॉर्ड में सिर्फ सामूहिक एंट्री पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कोर्ट कमिश्नरों को CCTV एक्सेस दी जा सकती है?
नोडल अफसर और घरौंदा केंद्र प्रभारियों को निर्देश
न्यायालय ने संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों एवं घरौंदा केंद्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी मासिक रिपोर्ट संबंधित कोर्ट कमिश्नरों को उपलब्ध कराएं, ताकि केंद्रों की वास्तविक स्थिति का लगातार आकलन किया जा सके. राज्य शासन को दोनों निरीक्षण रिपोर्टों पर विस्तृत जवाब दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने और उसकी प्रतियां संबंधित कोर्ट कमिश्नरों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
हाईकोर्ट ने जताई गहरी चिंता
न्यायालय ने निरीक्षण रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत तस्वीरों का अवलोकन करते हुए घरौंदा केंद्रों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की. न्यायालय ने विशेष रूप से इस बात को गंभीर माना कि केंद्रों में निवासरत लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों को समझने और उनसे संवाद करने के लिए भी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था. मामले की अगली सुनवाई 03 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है.
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