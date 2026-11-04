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घरौंदा केंद्रों में मौत और बदहाल व्यवस्था,दिव्यांग को बिस्तर से बांधा, बिलासपुर हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

घरौंदा केंद्रों में मौत और बदहाल व्यवस्था ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के घरौंदा केंद्रों की हकीकत ने हाईकोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है. बिलासपुर में दिव्यांग को बिस्तर से बांधकर रखने, रायपुर के महिला घरौंदा केंद्र में 5 मौत और बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का खुलासा 11 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में हुआ है. मुख्य न्यायाधीश कृष्णा राम महापात्रा और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की बेंच ने 3 नवंबर को सुनवाई में रिपोर्ट देखकर कड़ी नाराजगी जताई है.

रायपुर के घरौंदा में 5 मौतें