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तलाक के बाद डिग्रियों में नाम वापस पाने को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिलासपुर के केस में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दी हिदायत

तलाक के बाद डिग्रियों में नाम वापस पाने को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: वैवाहिक रिश्ते टूटने के बाद कागजी कार्यवाही और डिग्रियों में अपना पुराना नाम वापस पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसे लेकर एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि वैवाहिक स्थिति बदलने या तलाक होने के बाद अगर कोई महिला अपने शैक्षणिक दस्तावेजों में अपना मूल नाम दोबारा दर्ज कराना चाहती है, तो शैक्षणिक संस्थान केवल नियमों का हवाला देकर उसे मना नहीं कर सकते.

क्या है पूरा मामला? जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने बिलासपुर के शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय के उस फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें एक छात्रा के शैक्षणिक रिकॉर्ड में नाम सुधारने की अर्जी ठुकरा दी गई थी. यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ बिलासपुर की रहने वाली सुरभि यादव का है. सुरभि ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मूल नाम से पूरी की थी. साल 2012 में राजिक अहमद अंसारी से शादी के बाद उनका नाम बदलकर सुहाना अंसारी हो गया. इसी नए नाम से उन्होंने बिलासा कन्या कॉलेज से BSc और MSc की मास्टर डिग्री के साथ ही अन्य डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की और डिग्रियां भी इसी नाम से जारी हुईं.