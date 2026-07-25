नशे के मामलों में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर गिरी गाज, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
बिलासपुर में नशे के मामलों में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया. जिले में अब तक 5 कर्मचारी बर्खास्त.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 9:38 AM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बिलासपुर जिला में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है. संबंधित कर्मचारी लंबे समय से नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाया गया था और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में कई मामले दर्ज होने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी.
विभागीय जांच पूरी होने के बाद सरकार ने उसे सेवा से हटाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में भी बर्खास्तगी के आदेश प्राप्त हो चुके हैं. सीएमओ बिलासपुर डॉ. शशि दत्त शर्मा ने कहा कि कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश सरकार से प्राप्त हुए हैं. इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है. संबंधित कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामलों और विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की गई है. सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था और समाज के लिए चुनौती बन रहे नशे के कारोबार या उससे जुड़े मामलों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी.
अब तक 5 कर्मचारी हो चुके हैं बर्खास्त
गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी नशे के मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों पर सरकार लगातार कार्रवाई करती रही है. अब तक जिला के कुल 9 सरकारी कर्मचारियों के नाम नशे से जुड़े मामलों में सामने आ चुके हैं. इनमें से 5 कर्मचारियों को पहले ही सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि शेष कर्मचारियों के मामलों में विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है. माना जा रहा है कि जिन मामलों में जांच पूरी होगी, उनमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के कर्मचारी का नशे से जुड़े मामलों में नाम आने से विभाग की कार्यप्रणाली और छवि पर भी सवाल उठे थे. ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक दस्तावेज सरकार को भेजे थे. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. सीएमओ कार्यालय में बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित कर्मचारी की सरकारी सेवा औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है.
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