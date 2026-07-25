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नशे के मामलों में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पर गिरी गाज, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

बिलासपुर में नशे के मामलों में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को बर्खास्त ( PIC CREDIT: IANS बिलासपुर में नशे के मामलों में संलिप्त स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को बर्खास्त )