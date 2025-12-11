ETV Bharat / state

बिलासपुर में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, अंदर चोरी-छिपे चल रहा था निर्माण

जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर अंजना देवी ने बताया, "फैक्ट्री के भीतर कच्चा माल, मशीनरी, पैकिंग सामग्री और अधबनी दवाइयों के साल्ट मिले, जिनका निर्माण पूरी तरह अवैध और गुणवत्ता मानकों के विपरीत पाया गया. उद्योग पहले ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और अनिवार्य नियमों के उल्लंघन के कारण बंद किया जा चुका था, परंतु इसके बावजूद अंदर चोरी-छिपे उत्पादन जारी था. फैक्ट्री में निर्माण से जुड़ा कोई रिकॉर्ड, बैच लॉग, स्टॉक विवरण या सुरक्षा प्रोटोकॉल भी उपलब्ध नहीं मिला."

बिलासपुर: बिलासपुर–पंजाब सीमा पर स्थित ग्वालथाई में बुधवार को स्टेट ड्रग्स कंट्रोल विभाग और बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने यहां एक दवा फैक्ट्री में अवैध तरीके से बनाए जा रहे दवा साल्ट का बड़ा खुलासा किया. यह फैक्ट्री लंबे समय से बंद थी, मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और कागज़ों में भी इसे बंद बताया गया था, लेकिन विभाग को मिली गुप्त सूचना पर जब टीम अंदर पहुंची, तो वहां चल रही गतिविधियां देखकर सभी हैरान रह गए.

रेड करने गई टीम में स्टेट ड्रग्स कंट्रोल विभाग, बिलासपुर ड्रग्स यूनिट, डीएसपी नैनादेवी जी और स्थानीय थाना प्रभारी शामिल थे. अधिकारियों ने पूरी फैक्ट्री को खंगालकर संदिग्ध सामग्री, दस्तावेज और सैंपल जब्त किए, जिन्हें सील कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, यहां तैयार हो रहे साल्ट अलग-अलग राज्यों के अवैध फार्मा नेटवर्क को सप्लाई किए जा रहे थे.

बड़े रैकेट के खुलासे की आशंका

अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह मामला बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री लंबे समय से बंद होने के बावजूद निरंतर उत्पादन में थी और बाहर से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. अब यह जांच की जा रही है कि तैयार किया गया सामान कहां-कहां भेजा जाता था? इसमें कौन-कौन लोग जुड़े थे और ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? उद्योग प्रबंधन के खिलाफ फार्मेसी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की तैयारी है.

