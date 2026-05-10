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छह विषयों में 100 में 100 अंक, बिलासपुर की पूर्णिमा ने हिमाचल 10वीं बोर्ड परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान

पूर्णिमा ने 700 में से 698 अंक हासिल कर 99.71 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. पूर्णिमा का सपना आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है.

PURNIMA SHARMA BILASPUR
पूर्णिमा को सम्मानित करतीं स्कूल की प्रिंसिपल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बिलासपुर की बेटी पूर्णिमा शर्मा ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. घुमारवीं उपमंडल के दाड़ी गांव की रहने वाली पूर्णिमा ने 700 में से 698 अंक हासिल कर 99.71 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. उनकी इस उपलब्धि से पूरे बिलासपुर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है. परिवार, स्कूल और क्षेत्र के लोग लगातार पूर्णिमा को बधाई दे रहे हैं.

छह विषयों में हासिल किए पूरे अंक

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय बिलासपुर की छात्रा पूर्णिमा शर्मा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है. खास बात यह है कि उन्होंने छह विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि हिंदी विषय में उन्हें 98 अंक मिले हैं. प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

परिवार और शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय

पूर्णिमा के पिता जोगेंद्र पाल वन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि माता मंजू शर्मा गृहिणी हैं. साधारण परिवार से संबंध रखने वाली पूर्णिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है. उन्होंने कहा कि स्कूल में अध्यापक जो पढ़ाते हैं, उसे ध्यान से समझना बेहद जरूरी होता है. नियमित पढ़ाई और अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं पूर्णिमा

पूर्णिमा शर्मा का सपना आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को रोजाना कम से कम दो से तीन घंटे नियमित पढ़ाई करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने की अपील की.

विद्यालय की प्रधानाचार्य प्रिया पोसवाल ने बताया कि पूर्णिमा शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और अनुशासित छात्रा रही हैं. उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ पूर्णिमा खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लेती थीं. विद्यालय परिवार को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है और उनकी सफलता दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

परिवार में खुशी का माहौल

पूर्णिमा शर्मा की इस उपलब्धि के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. रिश्तेदार, पड़ोसी और शुभचिंतक लगातार उनके घर पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं और पूर्णिमा ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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Last Updated : May 10, 2026 at 4:57 PM IST

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