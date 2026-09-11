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स्मार्ट मीटर के खिलाफ इस पंचायत में प्रस्ताव पारित, जानें क्यों ग्रामीण कर रहे विरोध?

ग्रामीणों ने किया स्मार्ट मीटर ( ETV Bharat )