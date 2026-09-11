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स्मार्ट मीटर के खिलाफ इस पंचायत में प्रस्ताव पारित, जानें क्यों ग्रामीण कर रहे विरोध?

बिलासपुर जिला के विकासखंड घुमारवीं में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन.

ग्रामीणों ने किया स्मार्ट मीटर
ग्रामीणों ने किया स्मार्ट मीटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
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घुमारवीं: बिलासपुर जिले के विकासखंड घुमारवीं की ग्राम पंचायत तल्याणा में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया. जिसके बाद पंचायत भवन तल्याणा में प्रधान की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में स्मार्ट मीटर के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया. पंचायत ने प्रस्ताव की प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिशाषी अभियंता घुमारवीं को भेजकर पंचायत क्षेत्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की है.

बैठक में स्मार्ट मीटर पर हुई चर्चा

ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया. इस दौरान सरकार और विद्युत विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई. ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पंचायत के अंतर्गत किसी भी घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए. पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की शिकायतों का हवाला देते हुए अतिरिक्त आर्थिक बोझ की आशंका जताई.

क्यों कर रहे ग्रामीण विरोध?

ग्रामीणों का कहना है, "वर्तमान में घरों में लगे मीटर सही ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसे में बिना खराबी के चालू मीटरों को बदलना जनता के पैसे की बर्बादी होगी. नेटवर्क की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त सूचना के बिना बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका बनी रह सकती है".

ग्राम सभा ने प्रस्ताव में मांग की है कि पंचायत क्षेत्र में पुराना मीटर सिस्टम ही जारी रखा जाए. किसी भी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए. पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग की ओर से बिना सहमति या जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो ग्राम पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करेगी.

वहीं, उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा, "केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशों पर बिलासपुर जिला के 1 लाख 50 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें से 27 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. स्मार्ट मीटर को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों व फील्ड में मौजूद कर्मचारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं. लोगों से अपील है कि स्मार्ट मीटर लगाने में पूर्ण सहयोग करें और किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर इश्यू क्रिएट ना करें".

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