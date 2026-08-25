निर्माण कार्य के दौरान अचानक भूस्खलन, मलबे में दबे दो लोग, एक की मौत
घायल व्यक्ति को AIIMS बिलासपुर रेफर किया गया है. वहीं, पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 7:59 PM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में निर्माण कार्य के दौरान अचानक भूस्खलन होने से बड़ा हादसा हो गया. घुमारवीं के लदरौर में पहाड़ी की कटिंग के दौरान भारी मलबा अचानक नीचे आ गया. इसकी चपेट में आने से दो व्यक्ति मलबे में दब गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दोनों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम निजी जमीन पर पहाड़ी कटिंग का काम चल रहा था. मौके पर दो मशीनें काम में लगी थीं. इसी दौरान अचानक पहाड़ी का भारी मलबा खिसककर नीचे आ गया. मलबे की चपेट में दोनों मशीनें आ गईं और उन पर काम कर रहे दो व्यक्ति उसके नीचे दब गए.
एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल
हादसे में कुशल बानियाल (19) निवासी मलोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना और पंकज भारद्वाज (26) निवासी जझर जुकैं, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी मलबे में दब गए. पुलिस टीम ने दोनों को बाहर निकालकर उपचार के लिए CHC भराड़ी पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने कुशल बानियाल को मृत घोषित कर दिया. वहीं, JCB ऑपरेटर पंकज भारद्वाज गंभीर रूप से घायल है. उसकी हालत को देखते हुए उसे AIIMS बिलासपुर रेफर किया गया है.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना शाम करीब 4 बजे थाना भराड़ी पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में पुलिस का सहयोग किया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और SDPO घुमारवीं ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी हैय हादसा किस वजह से हुआ और निर्माण कार्य के दौरान किन परिस्थितियों में भूस्खलन हुआ, इसकी जांच की जा रही है.
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