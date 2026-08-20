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200 मीटर गहरी खाई में गिरने से बची HRTC बस, 30 जिंदगियों का रक्षक बना क्रैश बैरियर

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की.

HRTC BUS ACCIDENT GHUMARWIN
घुमारवीं में एचआरटीसी और निजी बस में टक्कर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:57 PM IST

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घुमारवीं: बिलासपुर जिले के घुमारवीं में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. भगेड़-पनौल मार्ग पर हनुमान मंदिर के समीप जबलू से घुमारवीं आ रही एचआरटीसी बस सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई. टक्कर के बाद एचआरटीसी बस सड़क से बाहर निकल गई और उसका एक हिस्सा हवा में लटक गया. बस के नीचे करीब 200 मीटर गहरी खाई थी. ऐसे में कुछ पल के लिए यात्रियों की सांसें थम गईं. राहत की बात यह रही कि सड़क किनारे लगा क्रैश बैरियर बस को खाई में गिरने से रोकने में कामयाब रहा.

200 मीटर गहरी खाई में गिरने से बची HRTC बस (ETV BHARAT)

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. बस का एक बड़ा हिस्सा सड़क से बाहर निकल चुका था और नीचे गहरी खाई होने के कारण स्थिति बेहद खतरनाक बन गई थी. स्थानीय लोगों के अनुसार, यदि बस कुछ फीट और आगे खिसक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. खाई के नीचे हाईटेंशन बिजली की लाइन भी गुजर रही है, जिससे खतरा और बढ़ गया था.

HRTC BUS ACCIDENT GHUMARWIN
एचआरटीसी बस सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई (ETV BHARAT)

क्रैश बैरियर ने बचाई करीब 30 लोगों की जान

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. बस में चालक और परिचालक समेत करीब 30 लोग सवार थे. गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे लगा क्रैश बैरियर इस हादसे में कई जिंदगियों का रक्षक साबित हुआ. इसी की वजह से बस खाई में गिरने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया.

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

बस अड्डा घुमारवीं के प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि एचआरटीसी बस जबलू से घुमारवीं की ओर आ रही थी. बस में चालक, परिचालक और करीब 28 यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं. वहीं, एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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