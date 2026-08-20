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200 मीटर गहरी खाई में गिरने से बची HRTC बस, 30 जिंदगियों का रक्षक बना क्रैश बैरियर

घुमारवीं में एचआरटीसी और निजी बस में टक्कर ( ETV BHARAT )