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अपनी सरकार से नाखुश कांग्रेस पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे

विधानसभा के बाहर बैठे धरने पर बैठे बंबर ठाकुर ( ETV Bharat )