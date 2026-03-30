अपनी सरकार से नाखुश कांग्रेस पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे
कांग्रेस के पूर्व विधायक ने बिलासपुर से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल को गिरफ्तार करने की मांग
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 5:31 PM IST
शिमला: बिलासपुर से पूर्व विधायक का बंबर ठाकुर अपनी ही सरकार से नाखुश हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. बंबर ठाकुर का आरोप है कि बिलासपुर में माइनिंग माफिया धड़ल्ले से काम कर रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है ओर इसमें बिलासपुर (सदर) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल शामिल हैं. विधायक द्वारा वहां पर कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है. जहां अवैध खनन किया जा रहा है और उन पर शिकायत के बाद भी कार्यवाई नही की जा रही है.
इतना ही नहीं पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि, "त्रिलोक जमवाल ही विधायकों के खरीद फरोख्त के मास्टरमाइंड थे. त्रिलोक जमवाल द्वारा ही विधायकों को हेलीकॉप्टर होटल में व्यवस्था की थी और विधायकों को खरीद के रूप में भी वह शामिल थे तो ऐसे में अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि उन्होंने ही सरकार गिराने की साजिश को अंजाम दिया था. पुलिस की जांच में मुख्य अभियुक्त पाए गए हैं, उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया."
बंबर ठाकुर ने कहा कि, डीजीपी ऑफिस के साथ कमरे के साथ ही उमापति जमवाल को बिठाया गया है जोकि त्रिलोक जमवाल का भाई है और वे जांच को प्रभावित कर रहे हैं. यही नहीं अब माफिया द्वारा फिर से उन्हें ओर परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री ने हालांकि सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, लेकिन उन पर हमला करने वालों ने बोला है कि उन्हें पैसे दिए गए हैं और किसने दिए. इसका पता पुलिस अब तक नहीं लगा पा रही है.
वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि, बिलासपुर में अधिकारी पूरी तरह से बेलागम हो गए हैं और माइनिंग माफिया के खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं कर रहे हैं. अब डीएफओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन देंगे और बिलासपुर में माइनिंग माफिया पर कार्रवाई ओर विधायक त्रिलोक जमवाल को गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी.
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