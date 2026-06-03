बिलासपुर के जंगलों में आग का तांडव! चपेट में आया 60 हेक्टेयर वन क्षेत्र, लाखों का नुकसान
वन विभाग को एक महीने में आग लगने की घटनाओं से करीब 6.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 4:08 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे लाखों-करोड़ों की अमूल्य वन संपदा का नुकसान हो रहा है. बिलासपुर जिले में भी बढ़ते तापमान के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे वन विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. बिलासपुर के डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि जिले में मई महीने में जंगलों में आग लगने को लेकर 8 मामले वन विभाग के पास दर्ज हुए हैं, जिसमें वन विभाग को करीब 6 लाख 50 हजार रुपए का भारी नुकसान हुआ है.
"जंगल में आग की घटनाओं में करीब 6 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए पौधे पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 60 हेक्टेयर अन्य वन क्षेत्र भी आग की चपेट में आया है. गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में वन विभाग पूरी तरह सतर्क है." - राजीव कुमार, डीएफओ, वन विभाग बिलासपुर
इन लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि वन विभाग बिलासपुर की सभी फील्ड टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है. अगर आग की घटनाओं में किसी भी शरारती तत्व की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि वन विभाग ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटा हुआ है, जो जानबूझ कर जंगलों में आग लगाकर पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं.
वन विभाग की लोगों से अपील
डीएफओ वन विभाग बिलासपुर ने बताया कि वन विभाग समय-समय पर अग्निशमन विभाग की टीमों की भी मदद ले रहा है, ताकि आग पर जल्दी कंट्रोल पाया जा सके और जंगलों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जंगलों और घास की घासणियों में आग न लगाएं. अगर कहीं आग लगती दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें.