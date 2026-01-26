ETV Bharat / state

अवैध लकड़ी से लदी 11 गाड़ियां जब्त, इस साल बिलासपुर वन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर वन विभाग ने लकड़ी से लदी 11 गाड़ियों को किया जब्त.

बिलासपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 4:31 PM IST

बिलासपुर: वन विभाग बिलासपुर की रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) और वन विभाग स्वारघाट की टीम ने संयुक्त रूप से लकड़ी तस्करों के खिलाफ इस साल की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. दोनों टीमों ने कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर थापना स्थान के पास नाकाबंदी कर 11 छोटे-बड़े वाहनों को अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करते हुए पकड़ा है. बताया जा रहा है कि यह लकड़ी पंजाब की ओर ले जाई जा रही थी.

वन विभाग स्वारघाट से बीट ऑफिसर (बीओ) मान चंद धीमान ने बताया, 'नियमानुसार रात के समय वन सम्पदा का परिवहन प्रतिबंधित है. इसी आधार पर आरआरटी बिलासपुर और स्वारघाट की टीम ने फोरलेन पर नाकाबंदी कर 11 वाहनों को पकड़ा और सभी को जब्त कर वन सम्पदा निरीक्षण चौकी स्वारघाट लाया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी'.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई बीती रात करीब 11 बजे शुरू की गई, जो सुबह 4 बजे तक चली. पकड़े गए सभी वाहनों को वन सम्पदा निरीक्षण चौकी स्वारघाट लाया गया है, जहां वाहनों में भरी लकड़ी के दस्तावेजों और वैधता को लेकर गहन जांच की जा रही है. वन विभाग के अनुसार इस वर्ष यह सबसे बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले पिछले वर्ष भी विभाग ने करीब 15 वाहनों को लकड़ी की अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा था.

इस संयुक्त कार्रवाई में रैपिड रिस्पांस टीम बिलासपुर से बीओ तरुण कुमार, फॉरेस्ट गार्ड धर्म सिंह तथा वन विभाग स्वारघाट से बीओ मान चंद धीमान और बीओ चेकपोस्ट स्वारघाट राकेश चौधरी शामिल रहे. विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ वाहन फोरलेन के रास्ते अवैध रूप से वन सम्पदा को बाहरी राज्यों की ओर ले जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर थापना स्थान पर नाका लगाया और संदिग्ध वाहनों की जांच की.

संपादक की पसंद

