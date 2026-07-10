हिमाचल में अब 'सीड बॉल' तकनीक से होगा पौधरोपण, नई पहल से बढ़ेगा हरित क्षेत्र!
पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल, वन विभाग की 'सीड बॉल' तकनीक से पौधरोपण की शुरुआत बंदला धार से होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:54 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में जिला बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन विभाग एक नई पहल करने जा रहा है. वन विभाग बिलासपुर अब पारंपरिक पौधरोपण के बजाय 'सीड बॉल' (Seed Ball) तकनीक का प्रयोग करेगा. इस अभियान की शुरुआत अगले सप्ताह सदर बिलासपुर के बंदला धार क्षेत्र से की जाएगी.
क्या है सीड बॉल तकनीक ?
सदर वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि सीड बॉल तकनीक के तहत पेड़ों के बीजों को गीली मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण में लपेटकर छोटी-छोटी गेंदों का रूप दिया जा रहा है. इन्हें सुखाने के बाद जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में बिखेर दिया जाएगा और बारिश के दौरान नमी मिलने पर बीज खुद ही अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेगा. यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कारगर मानी जाती है, जहां सामान्य तरीके से पौधरोपण करना मुश्किल होता है.
5 हजार सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य
वन विभाग बिलासपुर ने पहले चरण में 5 हजार सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा है. इनमें अमलतास और नीम के बीजों का उपयोग किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक रूप से ज्यादा से ज्यादा पौधे विकसित हो सके और हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके. वन विभाग का मानना है कि सीड बॉल तकनीक से कम लागत में अधिक क्षेत्र में पौधरोपण संभव होगा. साथ ही दुर्गम और पत्थरीले इलाकों में भी हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
बंदला धार क्षेत्र में होगा पहला प्रयोग
सदर वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि बिलासपुर जिले में इस तकनीक का पहला प्रयोग बंदला धार क्षेत्र में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभियान का औपचारिक शुभारंभ अगले सप्ताह होगा. इसके बाद बंदला धार के अलावा कोटधार और ब्रह्मपुखर के आसपास के वन क्षेत्रों में भी सीड बॉल बिखेरी जाएंगी. इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां इस तकनीक के लिए अनुकूल मानी गई हैं. उन्होंने बताया कि अगर यह प्रयोग सफर रहता है तो भविष्य में जिले के अन्य उपयुक्त वन क्षेत्रों में भी इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा.