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अब एक कॉल पर घर पहुंचेगा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, इस जिले में बन रहा पहला म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर

म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर ( @canva )

बिलासपुर: अब घर में प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन या अन्य सेवा प्रदाताओं की जरूरत पड़ने पर कारीगर की तलाश में परेशान नहीं होना पड़ेगा. बिलासपुर जिले के लोगों को जल्द ही एक कॉल या ऑनलाइन बुकिंग के जरिए घर बैठे विभिन्न सेवाओं की सुविधा मिलने जा रही है. इसके लिए घुमारवीं में जिले का पहला म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) स्थापित किया जा रहा है. केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत तैयार किए जा रहे इस सेंटर के जरिए आम लोगों को रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. प्रदेश में ऐसे 15 सेंटर बनाए जा रहे हैं, जबकि जिला बिलासपुर में एक सेंटर घुमारवीं में स्थापित किया जा रहा है.

एक ही प्लेटफार्म पर मिलेंगी सभी सेवाएं (ETV Bharat) सर्विस प्रोवाइडर का होगा रजिस्ट्रेशन