अब एक कॉल पर घर पहुंचेगा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, इस जिले में बन रहा पहला म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर
एक ही प्लेटफार्म पर मिलेगी सभी सेवाएं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को भी मिलेगा लाभ, निर्धारित दरों पर बुक कर सकेंगे सेवाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:09 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 1:25 PM IST
बिलासपुर: अब घर में प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन या अन्य सेवा प्रदाताओं की जरूरत पड़ने पर कारीगर की तलाश में परेशान नहीं होना पड़ेगा. बिलासपुर जिले के लोगों को जल्द ही एक कॉल या ऑनलाइन बुकिंग के जरिए घर बैठे विभिन्न सेवाओं की सुविधा मिलने जा रही है. इसके लिए घुमारवीं में जिले का पहला म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (MSSC) स्थापित किया जा रहा है. केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत तैयार किए जा रहे इस सेंटर के जरिए आम लोगों को रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. प्रदेश में ऐसे 15 सेंटर बनाए जा रहे हैं, जबकि जिला बिलासपुर में एक सेंटर घुमारवीं में स्थापित किया जा रहा है.
सर्विस प्रोवाइडर का होगा रजिस्ट्रेशन
नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा ने बताया कि खास बात यह है कि इस एक सेंटर से पूरे जिले की नगर परिषदों और नगर पंचायतों को भी साझा सेवाओं का लाभ मिलेगा. म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर में प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों और सेवा प्रदाताओं (service providers) का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके बाद लोग फोन कॉल या ऑनलाइन माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार सेवा बुक कर सकेंगे. बुकिंग मिलने पर संबंधित कारीगर घर पहुंचकर सेवाएं प्रदान करेंगे. इससे लोगों को भरोसेमंद कारीगर तलाशने में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी.
"म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे जल्द तैयार कर लोगों को समर्पित किया जाएगा. विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित दरें तय की जाएंगी, ताकि लोगों को उचित दरों पर भरोसेमंद सेवाएं मिल सकें." - खेमचंद वर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं
सेवाओं की दरें होंगी निर्धारित
वहीं, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित दरें तय की जाएंगी, जिससे लोगों को उचित कीमत पर सेवाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई जा सके. म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर का लाभ केवल आम जनता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले की नगर परिषदों और नगर पंचायतों को भी जरूरत के अनुसार मैनपावर, तकनीकी सहायता और कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. जिन नगर निकायों में तकनीकी विशेषज्ञों या कर्मचारियों की कमी होगी, उन्हें इस सेंटर के जरिए जरूरी सहयोग मिल सकेगा. इससे नगर निकायों के कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी.
इन चीजों में सहायक सिद्ध होगा सेंटर
कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा ने बताया कि सेंटर के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, गारबेज मैनेजमेंट और नगर निकायों से जुड़े अन्य कार्यों में भी आवश्यकता के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके अलावा आम लोगों को नगर निकायों की विभिन्न सेवाओं, प्रक्रियाओं और सुविधाओं की जानकारी देने में भी सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. एक ही प्लेटफार्म पर कई तरह की सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों और नगर निकायों, दोनों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
"म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर पहल के जरिए जिले की सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों को एक साझा मंच उपलब्ध होगा. इससे आम जनता को घर बैठे सेवाएं प्राप्त करने के साथ-साथ नगर निकायों को भी जरूरत के अनुसार तकनीकी और अन्य सहयोग मिल सकेगा." - खेमचंद वर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं