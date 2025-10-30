ETV Bharat / state

बिलासपुर गोलीकांड: वर्चस्व और रंजिश में हुई कांग्रेस नेता के दफ्तर पर फायरिंग, 7 गिरफ्तार

बिलासपुर: मंगलवार की शाम को बिलासपुर में कांग्रेस नेता के दफ्तर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में 2 लोग गंभीर रुप से जख्मी भी हुए. पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा: मस्तूरी गोलीकांड का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा, वारदात को अंजाम देने में कुल सात लोग शामिल रहे. गोलीबारी की घटना में नाबालिग भी शामिल रहा है. एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान मस्तूरी पुलिस ने चलाया. करीब 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद आरोपियों का सुराग मिला. पुलिस ने अपनी जांच के लिए आधा दर्जन टीमों को काम पर लगाया था. तब कहीं जाकर अपराधियों का सुराग मस्तूरी पुलिस के हाथों लगा.