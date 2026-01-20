ETV Bharat / state

बिलासपुर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की दबिश, वाहन पंजीकरण घोटाले में कर्मचारी गिरफ्तार

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) कार्यालय अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के रडार पर आ गया है. वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े और वीआईपी नंबर आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उपायुक्त कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को वाहन पंजीकरण घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी को महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

वाहन पंजीकरण में नियमों की अनदेखी

जांच एजेंसी के अनुसार, आरएलए बिलासपुर में सेकंड हैंड और थर्ड हैंड वाहनों को फर्स्ट हैंड बताकर पंजीकरण किया गया. इसके अलावा सेल और परचेज की प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया. कई मामलों में बिना पूरी जांच के वाहनों का पंजीकरण किया गया, जिससे संदेह गहराया और शिकायतें सामने आने लगीं. दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच तब तेज हुई, जब एक वाहन को ट्रेस किया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में चोरी की वारदातों में किया गया था. जांच में सामने आया कि उस वाहन का पंजीकरण बिलासपुर आरएलए से हुआ था. इसके बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हो गईं और जांच एजेंसी ने बिलासपुर पहुंचकर रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया.

वीआईपी नंबर आवंटन में भी हुई गड़बड़ी