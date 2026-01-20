ETV Bharat / state

बिलासपुर में दिल्ली क्राइम ब्रांच की दबिश, वाहन पंजीकरण घोटाले में कर्मचारी गिरफ्तार

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अहम सबूत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उससे जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं.

bilaspur fake registration scam
बिलासपुर RLA में दिल्ली क्राइम ब्रांच की दबिश (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:37 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) कार्यालय अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के रडार पर आ गया है. वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े और वीआईपी नंबर आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उपायुक्त कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को वाहन पंजीकरण घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी को महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

वाहन पंजीकरण में नियमों की अनदेखी

जांच एजेंसी के अनुसार, आरएलए बिलासपुर में सेकंड हैंड और थर्ड हैंड वाहनों को फर्स्ट हैंड बताकर पंजीकरण किया गया. इसके अलावा सेल और परचेज की प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया. कई मामलों में बिना पूरी जांच के वाहनों का पंजीकरण किया गया, जिससे संदेह गहराया और शिकायतें सामने आने लगीं. दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच तब तेज हुई, जब एक वाहन को ट्रेस किया गया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली में चोरी की वारदातों में किया गया था. जांच में सामने आया कि उस वाहन का पंजीकरण बिलासपुर आरएलए से हुआ था. इसके बाद पूरे मामले की परतें खुलनी शुरू हो गईं और जांच एजेंसी ने बिलासपुर पहुंचकर रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया.

वीआईपी नंबर आवंटन में भी हुई गड़बड़ी

जांच में यह भी सामने आया है कि कई वीआईपी और फैंसी नंबर नियमों को नजरअंदाज कर आवंटित किए गए. आरोप है कि इसके बदले अवैध वसूली की गई. प्रारंभिक जांच में लाखों रुपये के लेन-देन की आशंका जताई जा रही है. इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर्मचारी वर्तमान में उपायुक्त कार्यालय में सीनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात है. इससे पहले वह सदर बिलासपुर स्थित आरएलए शाखा में डीलिंग हैंड के रूप में कार्यरत था. आरोप है कि उसी कार्यकाल के दौरान वाहन पंजीकरण और नंबर आवंटन में गंभीर अनियमितताएं हुईं.

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अहम सबूत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उससे जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं. सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं. यदि किसी अन्य अधिकारी या बाहरी व्यक्ति की भूमिका पाई गई, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने दिया जांच में सहयोग का भरोसा

इस मामले पर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया, "यह प्रकरण पुराना है और आरोपी उस समय आरएलए शाखा में तैनात था. दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आवश्यक दस्तावेजों के साथ कर्मचारी को पूछताछ के लिए ले गई है और जिला प्रशासन जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दे रहा है."

ये भी पढ़ें: स्नेक वेनम एंटी सीरम का सैंपल हुआ फेल, CDL कसौली की जांच में मानकों पर नहीं उतरी खरी

Last Updated : January 20, 2026 at 10:44 PM IST

TAGGED:

RLA SCAM HIMACHAL
VIP NUMBER SCAM BILASPUR
DELHI CRIME BRANCH
हिमाचल वाहन पंजीकरण घोटाला
BILASPUR FAKE REGISTRATION SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.