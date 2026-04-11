बिलासपुर में फिर EVM सुरक्षा में फिर चूक, बंबर ठाकुर के चुनावी मामले से जुड़ी हैं मशीनें
EVM मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. औचक निरीक्षण में इसकी पोल खुली पोल है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : April 11, 2026 at 11:08 AM IST
शिमला: जिला परिषद भवन बिलासपुर में रखी गई ईवीएम (EVM) मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार फिर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा में तैनात एक पुलिस हवलदार अपनी ड्यूटी से गायब पाया गया. मामला हाईकोर्ट से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है.
दरअसल पुलिस विभाग ने जिला परिषद भवन का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान पाया गया कि संबंधित हवलदार न तो सुबह की शिफ्ट में उपस्थित था और न ही शाम के समय ड्यूटी पर तैनात मिला. संवेदनशील क्षेत्र से इस तरह की गैर-जिम्मेदारी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) बिलासपुर की ओर से आरोपी हवलदार को तुरंत 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर जवाब तलब किया गया है.
जिला परिषद भवन में ईवीएम सुरक्षा ड्यूटी से एक हवलदार नदारद पाया गया है. उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. — शिव कुमार चौधरी, एएसपी बिलासपुर
हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला
जिला परिषद भवन में रखी ये ईवीएम मशीनें बेहद संवेदनशील मानी जा रही हैं क्योंकि इनसे संबंधित याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय (High Court) में विचाराधीन है. न्यायिक प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से इन मशीनों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल तय हैं, जिनका उल्लंघन प्रशासनिक चूक के साथ-साथ कानूनी जटिलताएं भी पैदा कर सकता है. दरअसल बंबर ठाकुर ने चुनावी नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ये मशीनें उसी से जुड़ी बताई जा रही है.
नवंबर 2025 में भी हुई थी लापरवाही
हैरानी की बात यह है कि बिलासपुर में ईवीएम सुरक्षा में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है. नवंबर 2025 में बिलासपुर कॉलेज और लखनपुर में तैनात ईवीएम गार्ड के 8 पुलिसकर्मी (2 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल) एक साथ गायब मिले थे. उस समय कड़ा संज्ञान लेते हुए पूरी टीम को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया था. महज कुछ महीनों के भीतर दोबारा ऐसी घटना होना विभाग की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है. इसके बावजूद एक बार फिर ऐसी घटना का सामने आना यह दर्शाता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं अभी भी खामियां बनी हुई हैं. बार-बार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ड्यूटी पर तैनात जवान अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या फिर उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी में कहीं कमी रह जा रही है. फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस मामले में नोटिस जारी कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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