शिक्षा विभाग में फेस स्कैन से लगेगी कर्मचारियों की अटेंडेंस, हाजिरी को ऑनलाइन देख सकेंगे अधिकारी

बिलासपुर: सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसी दिशा में बिलासपुर के शिक्षा विभाग कार्यालय में एक नई पहल की गई है. अब यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की हाजिरी पारंपरिक रजिस्टर या केवल अंगूठे के निशान से नहीं, बल्कि आधुनिक फेस स्कैन तकनीक के माध्यम से दर्ज की जा रही है.

इसके लिए कार्यालय में विशेष फेस स्कैन मशीन स्थापित की गई है, जो कर्मचारी के चेहरे को पहचान कर स्वतः ही उसकी उपस्थिति दर्ज कर लेती है. बिलासपुर की उच्च शिक्षा उपनिदेशक रेणू कौशल ने बताया कि 'शिक्षा विभाग कार्यालय बिलासपुर में यह आधुनिक फेस स्कैन मशीन स्थापित की गई है. अब अधिकारी और कर्मचारी मशीन के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को स्कैन करेंगे और उसी के आधार पर उनकी उपस्थिति दर्ज होगी. इससे हाजिरी लगाने की प्रक्रिया काफी आसान और सटीक हो गई है. वहीं, फिलहाल इस नई व्यवस्था को जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. अभी यह फेस स्कैन मशीन शिक्षा विभाग कार्यालय बिलासपुर और बीईओ कार्यालय बिलासपुर में स्थापित की गई है.'

स्कूलों में शुरू होगी व्यवस्था

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रणाली के परिणामों का अध्ययन किया जाएगा और यदि ये व्यवस्था सफल रहती है तो दूसरे चरण में इसे जिला के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है. आपको बता दें कि फेस स्कैन मशीन की एक खास विशेषता यह है कि इसमें दर्ज होने वाली उपस्थिति को शिक्षा निदेशालय में बैठे उच्च अधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे. यानी जिला के कार्यालयों में कौन अधिकारी या कर्मचारी कब उपस्थित हुआ, इसकी जानकारी विभागीय स्तर पर तुरंत उपलब्ध होगी. इससे विभागीय निगरानी व्यवस्था और मजबूत होगी. इसके साथ ही कर्मचारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी.