बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापेमारी, भारी मात्रा में पेन किलर इंजेक्शन और दवाइयां बरामद
अवैध मसाज सेंटर में जिंदगी के साथ खिलवाड़ की शिकायत मिलने पर ड्रग्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की है.
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापामार कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है. बिलासपुर शहर के कोसरियां वार्ड में ड्रग्स विभाग ने शुक्रवार को एक अवैध रूप से संचालित मसाज सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है. यह मसाज सेंटर लंबे समय से बिना किसी वैध दस्तावेज, ड्रग्स लाइसेंस और मान्यता के संचालित किया जा रहा था. जांच के दौरान सामने आया कि यहां मसाज के नाम पर न केवल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, बल्कि मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक लगाए जा रहे थे.
अवैध मसाज सेंटर पर ड्रग्स विभाग की छापेमारी
ड्रग्स विभाग बिलासपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोसरियां वार्ड में स्थित यह मसाज सेंटर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है. सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां स्थिति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. मसाज सेंटर में न तो कोई वैध पंजीकरण पाया गया और न ही दवाइयों के रख-रखाव से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद था. जांच में यह भी सामने आया कि मसाज करवाने आने वाले लोगों को दर्द निवारण के नाम पर इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती थीं. सबसे गंभीर बात यह रही कि यह सभी दवाइयां और इंजेक्शन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसके पास न तो ड्रग्स लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री. यह सीधा-सीधा ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट और स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का उल्लंघन है.
बिना लाइसेंस और डिग्री से संचालक दे रहा था दवाइयां-इंजेक्शन
ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस तरह से बिना योग्यता और अनुमति के दवाइयां देना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है. गलत इंजेक्शन या दवाइयों की गलत मात्रा से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था. छापेमारी के दौरान ड्रग्स विभाग और पुलिस टीम ने मसाज सेंटर से पेन किलर के पांच इंजेक्शन बरामद किए गए हैं. इसके अलावा मसाज सेंटर में पेन किलर, कैल्शियम टैबलेट और जेल सहित कुल 22 प्रकार की दर्जनों दवाइयां भी मिली हैं, जिन्हें बरामद कर लिया गया है.
लंबे समय से चला रहा था अवैध मसाज सेंटर
बिलासपुर शहर के कोसरियां वार्ड में स्थित मसाज सेंटर में छापामारी की गई है. यहां पर काफी पेनकिल्लर इंजेक्शन, दवाइयां अवैध रूप से मिली है. इन सभी दवाइयों को सीज कर लिया गया है. सारे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. उक्त मसाज सेंटर के प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ड्रग्स विभाग ने ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यदि जांच में अन्य गंभीर धाराएं लगने योग्य पाई जाती हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. -अंजना देवी, ड्रग्स इंस्पेक्टर, बिलासपुर
पेन किलर और भारी मात्रा में दवाइयां बरामद
बिलासपुर ड्रग्स इंस्पेक्टर अंजना देवी ने बताया कि, बरामद की गई दवाइयों को नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके. इस मामले यह भी जांच की जा रही है कि इन दवाइयों की सप्लाई कहां से की जा रही थी और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है.
