ETV Bharat / state

बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापेमारी, भारी मात्रा में पेन किलर इंजेक्शन और दवाइयां बरामद

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अवैध मसाज सेंटर में छापामार कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है. बिलासपुर शहर के कोसरियां वार्ड में ड्रग्स विभाग ने शुक्रवार को एक अवैध रूप से संचालित मसाज सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया है. यह मसाज सेंटर लंबे समय से बिना किसी वैध दस्तावेज, ड्रग्स लाइसेंस और मान्यता के संचालित किया जा रहा था. जांच के दौरान सामने आया कि यहां मसाज के नाम पर न केवल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, बल्कि मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक लगाए जा रहे थे.

अवैध मसाज सेंटर पर ड्रग्स विभाग की छापेमारी

ड्रग्स विभाग बिलासपुर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कोसरियां वार्ड में स्थित यह मसाज सेंटर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है. सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां स्थिति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. मसाज सेंटर में न तो कोई वैध पंजीकरण पाया गया और न ही दवाइयों के रख-रखाव से जुड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद था. जांच में यह भी सामने आया कि मसाज करवाने आने वाले लोगों को दर्द निवारण के नाम पर इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती थीं. सबसे गंभीर बात यह रही कि यह सभी दवाइयां और इंजेक्शन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे थे, जिसके पास न तो ड्रग्स लाइसेंस था और न ही किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री. यह सीधा-सीधा ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट और स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का उल्लंघन है.