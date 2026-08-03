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एक्सपायरी दवाओं और रिकॉर्ड में लापरवाही पर ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड!

एक्सपायरी दवाओं और रिकॉर्ड में लापरवाही बरतने पर ड्रग्स विभाग ने निजी अस्पताल और क्षेत्रीय अस्पताल में स्थित दवा दुकान पर बड़ी की कार्रवाई है.

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ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई (CONCEPT, @Getty Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 9:58 AM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में ड्रग्स विभाग बिलासपुर ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने शहर के एक निजी अस्पताल में संचालित दवा दुकान और क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर परिसर में स्थित फेडरेशन की सरकारी दवा दुकान के लाइसेंस को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया है. दोनों दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. विभाग की ओर से की गई यह कार्रवाई जिला में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है.

एक्सपायरी दवाओं और रिकॉर्ड में लापरवाही पर कार्रवाई

ड्रग्स विभाग के अनुसार, निजी अस्पताल में मरीज को एक्सपायरी दवा दिए जाने का मामला सामने आने के बाद ड्रग्स विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया था. बताया जा रहा है कि निजी अस्पताल से जुड़े मामले में ड्रग्स विभाग ने दवा स्टाक, बिक्री और उपलब्ध रिकॉर्ड की भी जांच की है. विभाग की जांच में सामने आए तथ्यों को रिपोर्ट में शामिल किया गया. इसके बाद पूरी रिपोर्ट असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर मंडी को भेजी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्षम स्तर से संबंधित दवा दुकान का लाइसेंस तीन दिन (सोमवार, 3 अगस्त तक) के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की गई.

दवा केंद्र का लाइसेंस तीन दिन के लिए सस्पेंड

जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम ने संबंधित दवा दुकान का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध दवाओं तथा रिकॉर्ड की जांच की. जांच के दौरान कुछ दवाओं की एक्सपायरी और संबंधित रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद विभाग ने मामले की विस्तृत जांच कर पूरी रिपोर्ट तैयार की. असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर मंडी को रिपोर्ट सौंपी गई है. यह कार्रवाई मंडी से की गई है, नियमों की अवहेलना करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा. -अंजना देवी, ड्रग्स इंस्पेक्टर, बिलासपुर

ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई

वहीं, दूसरी कार्रवाई क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर परिसर में स्थित फेडरेशन की सरकारी दवा दुकान के खिलाफ की गई है. विभाग की ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान दवाओं से संबंधित रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन नहीं पाया गया. दवाओं के स्टाक और रिकॉर्ड में आवश्यक स्तर की व्यवस्था नहीं होने पर विभाग ने संबंधित संचालकों को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए थे. विभाग की ओर से रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए समय और निर्देश दिए जाने के बावजूद जब स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की गई. इसके बाद असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर मंडी की ओर से इस दवा दुकान का लाइसेंस भी तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है.

असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर मंडी ने की कार्रवाई

दोनों मामलों में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई तीन दिन के लिए की गई है. विभाग की कार्रवाई के अनुसार तीन अगस्त तक दोनों दवा दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड रहेंगे. इस अवधि के दौरान संबंधित लाइसेंस के तहत दवा बिक्री पर रोक रहेगी. वहीं, इस कार्रवाई के बाद जिला के अन्य मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में संचालित दवा दुकानों पर भी विभाग की निगरानी और सख्त हो गई है. ड्रग्स विभाग की ओर से की गई दोनों कार्रवाई असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर मंडी के स्तर से की गई है. विभाग के अधिकारियों के अनुसार दवा दुकानों में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.शिकायत और मामले की

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