बिलासपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने रखी ऐसी मांग, टूट गई शादी, थाने पहुंचा मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार, शादी के कार्ड बंट चुके थे. समारोह के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:09 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय बिलासपुर में दहेज प्रथा का कथित मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बरसों की जमा-पूंजी लगा दी, लेकिन आरोप है कि दूल्हे पक्ष की कथित मांग ने खुशियों वाले माहौल को सन्नाटे में बदल लिया. थाना सदर बिलासपुर में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
क्या है पूरा मामला?
मेन मार्केट बिलासपुर के निवासी नरेंद्र पंडित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी का रिश्ता तहसील झंडूता के जसपाल निवासी के साथ तय हुआ था. शादी की तारीख 10 मई 2026 निर्धारित की गई थी. परिवार में लंबे समय से जश्न का माहौल था और पिता ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बेटी की विदाई के इंतजाम किए थे. शिकायतकर्ता के अनुसार, शादी के कार्ड बंट चुके थे और समारोह के लिए करीब 30 से 40 लाख रुपये खर्च किए जा चुके थे.
पीड़िता के पिता का आरोप है कि रिश्ते की शुरुआत से ही उन्होंने दूल्हे पक्ष का पूरा मान-सम्मान किया. रोका समारोह के दौरान ही उन्होंने लड़के पक्ष को सोने-चांदी के महंगे आभूषण और अन्य कीमती उपहार भेंट किए थे, लेकिन लालच की सीमा तब पार हो गई जब शादी से ठीक एक दिन पहले, जब घर में मेहमानों की चहल-पहल थी, लड़के पक्ष ने फोन पर अचानक एक आलीशान फ्लैट और लग्जरी गाड़ी की डिमांड रख दी.
मांग पूरी न होने पर बारात लाने से किया मना
आरोप है कि जब लड़की के परिवार ने इतनी बड़ी मांग को तुरंत पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई, तो दूल्हे पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया. पिता मिन्नतें करता रहा, लेकिन उनकी एक न सुनी और आखिर में बारात नहीं लाई गई. इस घटना से लड़की पक्ष को न केवल आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें जो मानसिक और सामाजिक आघात पहुंचा है, उसकी भरपाई नामुमकिन है.
पुलिस कर मामले की जांच
बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया कि 'पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरी गंभीरता से साक्ष्य जुटा रही है. जल्द ही दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'
ये भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान, जाने हिमाचल के किस शहर में कितने हैं तेल के दाम