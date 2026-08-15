15 अगस्त 2026: बिलासपुर संभाग के अलग-अलग जिलों में शान से लहराया तिरंगा, उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित
80वां स्वतंत्रता दिवस गरिमामय माहौल और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जीता दिल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 2:20 PM IST
GPM/जांजगीर/बिलासपुर/सक्ती: बिलासपुर संभाग के अलग-अलग जिलों में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गरिमामय और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. जांजगीर चाम्पा जिले में मंत्री खुशवंत साहेब ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली. साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने देश भक्ति गीत में प्रस्तुति दी. इसके बाद जिले में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार कई योजनाओं और विकास कार्यों पर काम कर रही है. सरकार गांव गरीब किसान के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने समेत सभी वर्ग पर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है- मंत्री खुशवंत साहेब
साइबर क्राइम जागरूकता
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुशवंत साहेब ने जांजगीर के आत्मानंद स्कूल परिसर मे वृक्षारोपण रोपण किया और कचहरी चौक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की. साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साइबर क्राइम से आजादी के लिए शुरू किए गए साइबर जागृति अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वयं भी सेल्फी ली और लोगों को साइबर क्राइम जागरूकता सेल्फी लेने का आग्रह किया.
GPM जिले में विधायक धर्मजीत सिंह ने ली सलामी
जिले के गुरुकुल खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने ध्वजारोहण किया. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया. समारोह में विधायक धर्मजीत सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. इस दौरान कलेक्टर विजय दयाराम के., पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.
सांस्कृतिक कार्य़क्रम
जवानों के आकर्षक कदमताल के बाद 3 राउंड हर्ष फायर किए गए. समारोह के दौरान खुले आसमान में रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए, जिसने आयोजन को और आकर्षक बना दिया. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्लाटून, विद्यार्थियों एवं अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया.
बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने फहराया झंडा
80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस की 12 प्लाटून की आकर्षक परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली.
समारोह के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने उपस्थित सभी लोगों को तिरंगा शपथ दिलाई. वहीं ब्रह्मकुमारी दीदी ने उपस्थित जनसमुदाय को नशामुक्ति की शपथ दिलाई. इस अवसर पर राष्ट्रप्रेम, देश के प्रति कर्तव्यबोध और नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया.
नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों का किया गया सम्मान
कार्यक्रम में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने सम्मानित किया. शहीद जवानों के परिजनों के सम्मान के अवसर पर कार्यक्रम स्थल भावुक और गौरवपूर्ण माहौल से भर उठा. उपस्थित लोगों ने वीर जवानों के बलिदान को नमन किया. वहीं शासकीय कार्यों एवं दायित्वों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले कई विभागों के 50 अधिकारियों-कर्मचारियों को केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
सक्ती जिला मुख्यालय में भी जश्न
सक्ती में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति की भावना और हर्षाोल्लास के साथ मनाया गया. जिसमें मुख्य अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. वहीं स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत शानदार सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी. इसके साथ ही इस अवसर पर शहीदों के परिजनों और मीशाबंदियों को सम्मानित किया गया.
स्वतंत्रता दिवस समारोह में 8 प्लाटून की टीम ने हिस्सा लिया. जिसमें परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक उमेश राय रहे. कुल शामिल प्लाटून अंतर्गत प्रोफेशनल वर्ग में प्रथम पुरस्कार जिला पुलिस बल प्लाटून पुरुष वर्ग नेतृत्वकर्ता प्रशिक्षु उप निरीक्षक राहुल वाजपेई को मिला.