ETV Bharat / state

जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी 1 करोड़ की बीमा राशि, 9 फीसदी ब्याज के साथ

दरअसल, बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है. कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी स्वर्गीय शैल कौशिक के नाम जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी, जिसका नियमित प्रीमियम भुगतान दस लाख रुपए प्रति साल था, उसे जमा किया. यह पॉलिसी 27 मई 2020 से प्रभावी हुई थी, जिसमें हर साल 10 लाख रुपये प्रीमियम तय था.

बिलासपुर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर ने एक अहम फैसले में इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता को पूरी बीमा राशि ब्याज सहित अदा करे.

बीमा जारी करने से पहले कंपनी द्वारा बीमित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया गया था, इसी दौरान 21 सितंबर 2020 को शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हो गईं, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनकी मौत हो गई.

कंपनी को देनी होगी 1 करोड़ की बीमा राशि (ETV Bharat)

कंपनी को देनी होगी 1 करोड़ की बीमा राशि (ETV Bharat)

कंपनी का कहना था कि जिस महिला का बीमा किया गया वो पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित थी, जिसकी जानकारी बीमा कराने वाले छिपाई. सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका जो ये बात साबित करती. फरियादी की ओर से ये बताया गया कि कंपनी की ओर से दो बार जांच की गई, जिसके बाद ही बीमा का पूरा प्रोसेस पूरा किया गया: आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

कंपनी की ओर से लगाया गया था बीमारी छिपाने का आरोप

पत्नी की मौत के बाद उनके पति कौशल प्रसाद कौशिक ने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी में मृत्यु दावा पेश किया. बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि बीमित महिला ने पॉलिसी लेते समय अपनी पुरानी बीमारियों की जानकारी छिपाई थी. कंपनी का कहना था कि वह पहले से हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित थी. वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी ने खुद मेडिकल जांच कराई थी और उस समय कोई गंभीर बीमारी सामने नहीं आई थी. साथ ही मौत का कारण कोविड-19 संक्रमण था.



12 फीसदी ब्याज और कानूनी खर्चा भी चुकाना होगा

मामला जब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गया, तब मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने माना, कि बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि बीमित महिला को पॉलिसी जारी होने से पहले गंभीर बीमारी थी. आयोग ने कहा कि बिना पुख्ता सबूत के दावा खारिज करना सेवा में कमी है. आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दे, साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद खर्च के रूप में दो लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करे.

दुर्घटना में नहीं खुला कार का एयर बैग, इलाज पर हुआ 36 लाख खर्च, अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना

बैंक से हो गई भूल, उपभोक्ता अदालत ने सुना दिया जुर्माना देने का फैसला

बिल्डर को दोगुनी दर पर प्लॉट वापस खरीदने का आदेश, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला