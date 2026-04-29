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नाली में पेशाब करने को लेकर हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंचा, बिलासपुर में 7 नाबालिग समेत 10 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस

बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बड़ी कार्रवाई की.

Dispute Over Urination
नाली में पेशाब करने को लेकर हुआ विवाद चाकूबाजी तक पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: सरकंडा थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने बड़ा हिंसक रूप ले लिया. नाली में पेशाब करने की बात को लेकर हुआ झकड़ा मारपीट और जानलेवा हमले तक पहुंच गया. अब इस मामले में करीब 10 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों और 7 अपचारी बालकों को हिरासत में भी लिया है.

जान से मारने की दी धमकी

दरअसल सीएसपी निमितेश सिंह के अनुसार प्रार्थी सनत सारथी ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अप्रैल की रात करीब 12 बजे वह खाना खाने के बाद प्रभात चौक चिंगराजपारा में टहल रहा था. इसी दौरान विक्की अहिरवार और उसके साथियों ने नाली में पेशाब करने की बात पर विवाद शुरू कर दिया. आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

Dispute Over Urination
बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चाकूबाजी भी हुई

विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से हमला कर दिया. इसके बाद डंडे और चाकू से भी वार किया गया. इस हमले में सनत सारथी के सिर, हाथ और पैर में चोटें आईं है. बीच-बचाव करने पहुंचे रेखा सारथी, बिट्टू विश्वकर्मा, सोनी सिंह ठाकुर और तिलक दास मानिकपुरी को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की, जिससे सभी को गंभीर चोटें आईं.

7 नाबालिग आरोपी

मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें करीब 15 लोग मुंह ढंककर मारपीट करते दिखाई दिए. जांच के बाद 10 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें शैलेन्द्र रावत उर्फ बांडिया, दीपक निषाद उर्फ बुटु और दुर्गेश अहिरवार उर्फ सीनातान शामिल हैं, जबकि 7 अन्य अपचारी बालक हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में उपयोग चाकू और डंडे जब्त कर लिए हैं. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है.

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