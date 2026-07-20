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ETV भारत की खबर का असर: एक साल बाद आपदा पीड़ित को मिलेंगे 7 लाख, पिछले मानसून में ढह गया था कृष्णी देवी का घर

घुमारवीं: एक बार फिर से ईटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है. दरअसल 7 जुलाई को ईटीवी भारत ने एक न्यूज प्रकाशित की थी. जिसमें बिलासपुर जिले के घुमारवीं के कल्याणा वार्ड की 75 वर्षीय आपदा पीड़ित कृष्णी देवी को एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. बता दें कि 2025 मानसून सीजन में आई आपदा में कृष्णी देवी का कच्चा घर ढह गया था, जिसके बाद वे रसाई घर में रह रही थी. उन्हें मदद के नाम पर प्रशासन की ओर से एक बाद सिर्फ दो तिरपाल मिले थे. लेकिन हमारी खबरी दिखाएं जाने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले का दोबारा आकलन किया. अब आपदा पीड़ित के अकाउंट में आज 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.

नगर परिषद घुमारवीं के कल्याणा वार्ड की 75 वर्षीय कृष्णी देवी के लिए आखिरकार राहत भरी खबर आई है. पिछले करीब एक वर्ष से क्षतिग्रस्त मकान के कारण छोटी सी रसोई में रहने को मजबूर बुजुर्ग महिला को अब आपदा राहत के तहत 7 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी. ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले का दोबारा आकलन किया. सितंबर 2025 में हुई भारी बारिश के दौरान कृष्णी देवी का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था. शुरुआती रिपोर्ट में मकान की एक दीवार गिरने का उल्लेख किया गया था, जिसके आधार पर राहत मैनुअल के तहत करीब एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया.

हालांकि, समय बीतने के साथ लगातार हुई बारिश के कारण मकान की स्थिति और खराब होती गई और पूरा मकान ढह गया. इसके बावजूद मामले का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाया और कृष्णी देवी को अपनी रसोई में ही जीवन बिताना पड़ा. ईटीवी भारत ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए बुजुर्ग महिला की कठिन परिस्थितियों और राहत राशि में हो रही देरी को उजागर किया. इसके बाद हाल ही में पदभार संभालने वाले एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने स्वयं मौके का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मकान पूरी तरह ढ़ह चुका है और रहने योग्य नहीं बचा है. इसके बाद मामले का दोबारा आकलन किया गया और राहत मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया.