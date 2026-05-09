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बिलासपुर डिजिटल अरेस्ट केस: 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, राजस्थान से दो आरोपी गिरफ्तार

बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर फ्रॉड मामले में बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी

Bilaspur Digital Arrest Case
1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, राजस्थान से दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
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बिलासपुर: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को बिलासपुर पुलिस टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने बिलासपुर की बुजुर्ग महिला को पुलिस, ईडी, आरबीआई का डर दिखाकर 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी की थी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

आतंकवादी संगठन से जुड़ा मामला बताकर धमकी

दरअसल बिलासपुर पुलिस के अनुसार एक वरिष्ठ महिला के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को संजय PSI बताते हुए कहा कि उनका नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़े मामले में सामने आया है. साथ ही कहा कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है. इसके बाद आरोपियों ने वीडियो कॉल के माध्यम से महिला को घंटों तक तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में रखा.

परिवार वालों को भी फंसाने की धमकी

इस दौरान पुलिस, ईडी, आरबीआई नाम पर लगातार दबाव बनाया गया. आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि यदि उन्होंने किसी परिजन से संपर्क किया तो उनके बेटे और अन्य परिवार वालों को भी गंभीर मामलों में फंसा दिया जाएगा. ठगों ने महिला को भरोसे में लेने के लिए फर्जी सरकारी दस्तावेज, ईडी जांच से जुड़े कागजात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरबीआई के नोटिस भी भेजे.

झांसे में आई महिला ठगी का शिकार

लगातार मानसिक दबाव और डर के कारण महिला पूरी तरह आरोपियों के झांसे में आ गई. इसके बाद आरोपियों ने महिला को अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. अलग अलग दिन में करीबन एक करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने केस खत्म करने के नाम पर अलग से 50 लाख रुपये की मांग भी की थी.

बेटे को दी जानकारी

जब पीड़िता ने अपने बेटे को पूरी घटना की जानकारी दी, तब मामले का खुलासा हुआ और तत्काल साइबर थाने बिलासपुर में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक खातों मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजेक्शन का तकनीकी विश्लेषण शुरू किया.

इस तरह हुई गिरफ्तारी

जांच में पता चला कि ठगी की रकम कई बैंक खातों में लेयरिंग के जरिए ट्रांसफर की गई थी. तकनीकी साक्ष्य और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के चुरू जिले से दो आरोपियों रूपेन्द्र सिंह (21 वर्ष) और विशाल सिंह (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी ग्राम पोती, थाना रतननगर, जिला चुरू के निवासी हैं.

बिलासपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्यो को राजस्थान से गिरफ्तार किए गये हैं दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है- सीएसपी गगन कुमार

इन आरोपियों ने कमीशन में दिए थे खाते

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते उपलब्ध कराए थे और ठगी की रकम निकालकर अन्य लोगों तक पहुंचाई थी. वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

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