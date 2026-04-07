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किरतपुर-नेरचौक फोरलेन: कैंची मोड़ में 1800 लंबी समानांतर टनल का उद्घाटन, जाम की समस्या और दुर्घटनाओं में आएगी कमी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. बिलासपुर के कैंचीमोड़ क्षेत्र में स्थित टनल-1 की समानांतर दूसरी सुरंग को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए खोल दिया गया. जिससे अब इस मार्ग पर यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम हो गई है. उपायुक्त राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया.

करीब 280 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1800 मीटर लंबी यह टनल आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस डबल ट्यूब टनल के शुरू होने से अब फोरलेन पर जाम और दुर्घटनाओं की समस्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है. इस टनल को विशेष रूप से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. टनल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेंगे.