किरतपुर-नेरचौक फोरलेन: कैंची मोड़ में 1800 लंबी समानांतर टनल का उद्घाटन, जाम की समस्या और दुर्घटनाओं में आएगी कमी
हिमाचल प्रदेश में 280 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1800 मीटर लंबी टनल को यातायात के लिए खोल दिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 5:11 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. बिलासपुर के कैंचीमोड़ क्षेत्र में स्थित टनल-1 की समानांतर दूसरी सुरंग को मंगलवार को आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए खोल दिया गया. जिससे अब इस मार्ग पर यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुगम हो गई है. उपायुक्त राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया.
करीब 280 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1800 मीटर लंबी यह टनल आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इस डबल ट्यूब टनल के शुरू होने से अब फोरलेन पर जाम और दुर्घटनाओं की समस्या में बड़ी कमी आने की उम्मीद है. इस टनल को विशेष रूप से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. टनल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेंगे.
इसके अलावा अत्याधुनिक लाइटिंग सिस्टम, बेहतर वेंटिलेशन व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा सके. टनल के दोनों ओर सुरक्षा संकेत और दिशा-निर्देश भी लगाए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. इस परियोजना के शुरू होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. कैंची मोड़ क्षेत्र में अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और यात्रा समय में भी कमी आएगी. खासकर पर्यटन सीजन के दौरान इस टनल की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
बिलासपुर उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया, 'ट्रायल के दौरान सभी तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी. यदि ट्रायल सफल रहता है, तो जल्द ही टनल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी'.
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