कौन हैं डीसी बिलासपुर राहुल कुमार, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो

डीसी बिलासपुर का ये वीडियो वायरल हो रहा है. पैराग्लाइडिंग के बाद डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि 'उड़ान से पहले थोड़ा डर था, लेकिन अनुभव अच्छा रहा. इंसान डर पर थोड़ा काबू पाए तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है. ये इस उड़ान के दौरान देखने को मिला. हम इस तरह के इवेंट करवाते रहेंगे. बिलासपुर में वॉटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग की काफी संभावनाएं हैं. लोग यहां आकर इस रोमांच का आनंद ले सकते हैं. यहां सुंदरता के साथ साथ पहाड़, पानी सब हैं.'

बिलासपुर: जिला में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जल तरंग महोत्सव का आयोजन किया गया था. इस दौरान डीसी बिलासपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. डीसी बिलासपुर राहुल कुमार वीडियो में पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही अपने कैमरे से पैराग्लाइडिंग और पहाड़ों के साथ साथ गोबिंद सागर झील का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

2016 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार मूलत: यूपी के रहने वाले हैं. आईआईटी बॉम्बे से कैमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. वर्तमान में डीसी बिलासपुर के पद पर हैं. इससे पहले वो डीसी लाहौल स्पीति भी रह चुके हैं. लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम जिले में भी उन्होंने नागरिक सुविधाओं को पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए. लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा था.

कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

बता दें कि जल तरंग महोत्सव का आयोजन 21 से 23 नवंबर तक आयोजित किया गया था. तीन दिनों तक विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रोमांचकारी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित किया. कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए विशेष तौर पर सांस्कृतिक एवं एडवेंचर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. आखिरी दिन दिव्यांगों, सीनियर सिटिजन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी. इस दौरान रैंप पर वॉक किया और स्टेज की शोभा बढ़ाई. सभी पार्टिसिपेंट्स के रैंप वॉक और टैलेंट डिस्प्ले ने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया.

जिला प्रशासन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और सभी पार्टनर ऑर्गनाइजेशन्स ने मिलकर फैशन शो और टैलेंट हंट का आयोजन किया. इस इवेंट में बिलासपुर जिले के अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन्स, जिनमें आशा किरण, नया सवेरा, वृद्धाश्रम देवली, अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति, सीनियर सिटिजन वेलफेयर एसोसिएशन और पेंशनर्स एसोसिएशन बिलासपुर शामिल रहे.

