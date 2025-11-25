ETV Bharat / state

कौन हैं डीसी बिलासपुर राहुल कुमार, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो

डीसी बिलासपुर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो जल तरंग महोत्सव के दौरान का है.

पैराग्लाडिंग करते डीसी बिलासपुर
पैराग्लाडिंग करते डीसी बिलासपुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: जिला में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जल तरंग महोत्सव का आयोजन किया गया था. इस दौरान डीसी बिलासपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. डीसी बिलासपुर राहुल कुमार वीडियो में पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही अपने कैमरे से पैराग्लाइडिंग और पहाड़ों के साथ साथ गोबिंद सागर झील का वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं.

डीसी बिलासपुर का ये वीडियो वायरल हो रहा है. पैराग्लाइडिंग के बाद डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि 'उड़ान से पहले थोड़ा डर था, लेकिन अनुभव अच्छा रहा. इंसान डर पर थोड़ा काबू पाए तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है. ये इस उड़ान के दौरान देखने को मिला. हम इस तरह के इवेंट करवाते रहेंगे. बिलासपुर में वॉटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग की काफी संभावनाएं हैं. लोग यहां आकर इस रोमांच का आनंद ले सकते हैं. यहां सुंदरता के साथ साथ पहाड़, पानी सब हैं.'

पैराग्लाडिंग करते डीसी बिलासपुर (ETV Bharat)

कौन हैं राहुल कुमार

2016 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार मूलत: यूपी के रहने वाले हैं. आईआईटी बॉम्बे से कैमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. वर्तमान में डीसी बिलासपुर के पद पर हैं. इससे पहले वो डीसी लाहौल स्पीति भी रह चुके हैं. लाहौल-स्पीति जैसे दुर्गम जिले में भी उन्होंने नागरिक सुविधाओं को पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए. लोकसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा था.

कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

बता दें कि जल तरंग महोत्सव का आयोजन 21 से 23 नवंबर तक आयोजित किया गया था. तीन दिनों तक विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रोमांचकारी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित किया. कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए विशेष तौर पर सांस्कृतिक एवं एडवेंचर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. आखिरी दिन दिव्यांगों, सीनियर सिटिजन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी. इस दौरान रैंप पर वॉक किया और स्टेज की शोभा बढ़ाई. सभी पार्टिसिपेंट्स के रैंप वॉक और टैलेंट डिस्प्ले ने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया.

जिला प्रशासन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और सभी पार्टनर ऑर्गनाइजेशन्स ने मिलकर फैशन शो और टैलेंट हंट का आयोजन किया. इस इवेंट में बिलासपुर जिले के अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन्स, जिनमें आशा किरण, नया सवेरा, वृद्धाश्रम देवली, अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति, सीनियर सिटिजन वेलफेयर एसोसिएशन और पेंशनर्स एसोसिएशन बिलासपुर शामिल रहे.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में ठंड का कहर! -6.9 डिग्री लुढ़का तापमान, जानिए बारिश-बर्फबारी का अपडेट

TAGGED:

DC BILASPUR RAHUL KUMAR
JAL TARANG FESTIVAL
JAL TARANG FESTIVAL PARAGLIDING
डीसी बिलासपुर राहुल कुमार
DC RAHUL KUMAR PARAGLIDING VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

हिमाचल में मौसम ने बिगाड़ा सेब पैदावार का गणित, क्वालिटी उत्पादन लक्ष्य से इतने लाख पेटियां दूर, MIS के तहत रिकॉर्ड तोड़ खरीद

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.