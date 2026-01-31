ETV Bharat / state

DC ऑफिस बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

धमकी भरी ई-मेल की जानकारी शाम के समय सामने आई, जिससे बाद DC ऑफिस में अफरातफरी मच गई.

BILASPUR DC OFFICE BOMB THREAT
DC ऑफिस बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 6:44 PM IST

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला मुख्यालय में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी डीसी बिलासपुर की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए एक मेल के जरिए दी गई थी, जो यूक्रेनी भाषा में लिखी हुई थी. शुरुआत में भाषा समझ में न आने के कारण मेल को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अनुवाद के बाद जब इसकी असल मंशा सामने आई तो प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

प्रशासन ने तुरंत उठाए एहतियाती कदम

धमकी की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिना देर किए एहतियाती कदम उठाए. डीसी ऑफिस परिसर को तत्काल खाली करवाया गया. कार्यालय में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पूरे परिसर को सील कर दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई.

मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और अन्य विशेष सुरक्षा टीमें तैनात की गईं. पूरे डीसी ऑफिस परिसर की गहन तलाशी अभियान चलाया गया. कार्यालय के हर कमरे, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री का पता लगाया जा सके.

धमकी से मची अफरातफरी

बताया जा रहा है कि धमकी भरी ई-मेल की जानकारी शाम के समय सामने आई, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई. कार्यालय समय समाप्त होने के बावजूद सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने परिसर को खाली ही रखा और जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

मामले की पुष्टि करते हुए बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया, "पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. फिलहाल डीसी ऑफिस परिसर से कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं."

साइबर एंगल से भी जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस मामले की जांच हर पहलू से कर रही है. साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह धमकी भरी ई-मेल किस ई-मेल आईडी से, किस देश या किस सर्वर से भेजी गई है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

