DC ऑफिस बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचा बम स्क्वॉड

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला मुख्यालय में शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब उपायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली. यह धमकी डीसी बिलासपुर की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए एक मेल के जरिए दी गई थी, जो यूक्रेनी भाषा में लिखी हुई थी. शुरुआत में भाषा समझ में न आने के कारण मेल को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अनुवाद के बाद जब इसकी असल मंशा सामने आई तो प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं.

प्रशासन ने तुरंत उठाए एहतियाती कदम

धमकी की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिना देर किए एहतियाती कदम उठाए. डीसी ऑफिस परिसर को तत्काल खाली करवाया गया. कार्यालय में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. किसी भी संभावित खतरे को टालने के लिए पूरे परिसर को सील कर दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई.

मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और अन्य विशेष सुरक्षा टीमें तैनात की गईं. पूरे डीसी ऑफिस परिसर की गहन तलाशी अभियान चलाया गया. कार्यालय के हर कमरे, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री का पता लगाया जा सके.