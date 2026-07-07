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सार्वजनिक स्थान पर किया नशा तो नहीं मिलेंगी सरकारी सुविधाएं, फेरी वालों का पंजीकरण जरूरी, किन्नरों की राशि भी तय

बिलासपुर: ग्राम पंचायत दयोथ ने एक अलग मिसाल पेश की है. पंचायत की पहली ही ग्राम सभा में ऐसे कड़े और चर्चित फैसले लिए गए हैं, जिनकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है. ग्राम पंचायत दयोध के कार्यालय में प्रधान मदन कौशल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरम पूरा होने के बाद सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए. ग्राम सभा में नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर नशा करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को पंचायत की सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव पारित किया गया.

पंचायत ने लिए ये फैसले

ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है. पंचायत का मानना है कि सामाजिक जागरूकता और कड़े निर्णयों के माध्यम से नशे जैसी बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है. बैठक में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी विद्यालयों में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों तथा पंचायत का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को हर वर्ष ग्राम पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में बिना पंजीकरण के फेरी लगाने वालों पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि चोरी और अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके. वहीं किन्नरों को बधाई स्वरूप ₹1100 से ₹2100 तक की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया.