बिना OTP 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, बिलासपुर में कारोबारी की पत्नी के क्रेडिट कार्ड से साइबर फ्रॉड
पीड़ित ने बैंक को सूचना देकर कार्ड कराया लॉक, सिविल लाइन पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी में जुटी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 6:20 PM IST
बिलासपुर: जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है. कारोबारी की पत्नी के क्रेडिट कार्ड से करीब 10.20 लाख रुपए निकाल लिए गए. ये पैसे बिना OTP के ट्रांजेक्शन हुए हैं. मंगला चौक के पास रहने वाले कारोबारी के परिवार को बैंक ट्रांजेक्शन का मैसेज आधी रात में मिला.
पीड़ित बोले- कोई OTP नहीं लिया गया
बिलासपुर के मंगला चौक स्थित रियल हेवेन्स अपार्टमेंट में रहने वाले एक निर्माण कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बताया है कि उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात व्यक्ति ने 10 लाख 20 हजार रुपये की धोखाधड़ी पूर्वक निकासी कर ली. पीड़ित परिवार के मुताबिक, इस ट्रांजेक्शन के लिए न तो कोई ओटीपी मांगा गया और न ही किसी को ओटीपी साझा किया गया.
देर रात में आया मैसेज
दरअसल प्रार्थी आनंद अग्रवाल कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े हैं. घटना 7 नवंबर 2026 की रात करीब 3 बजे की है. इस दौरान मोबाइल फोन देखने पर उनके पास क्रेडिट कार्ड से 10 लाख 20 हजार रुपए के ट्रांजेक्शन का मैसेज आया. मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी अन्नू अग्रवाल से इस संबंध में जानकारी ली, जिनके नाम पर संबंधित क्रेडिट कार्ड जारी है. पत्नी ने किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन या खर्च करने से साफ इनकार कर दिया.
लॉक कराए गए कार्ड
इसके बाद परिवार को एहसास हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर बड़ी रकम निकाल ली है. पीड़ित ने तत्काल रात में ही संबंधित बैंक को सूचना दी और सभी क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड लॉक करवा दिए, ताकि आगे किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो. इसके बाद ऑनलाइन साइबर शिकायत भी दर्ज कराई गई. मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है.