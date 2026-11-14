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बिना OTP 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, बिलासपुर में कारोबारी की पत्नी के क्रेडिट कार्ड से साइबर फ्रॉड

बिना OTP 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर: जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है. कारोबारी की पत्नी के क्रेडिट कार्ड से करीब 10.20 लाख रुपए निकाल लिए गए. ये पैसे बिना OTP के ट्रांजेक्शन हुए हैं. मंगला चौक के पास रहने वाले कारोबारी के परिवार को बैंक ट्रांजेक्शन का मैसेज आधी रात में मिला.

पीड़ित बोले- कोई OTP नहीं लिया गया बिलासपुर के मंगला चौक स्थित रियल हेवेन्स अपार्टमेंट में रहने वाले एक निर्माण कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बताया है कि उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात व्यक्ति ने 10 लाख 20 हजार रुपये की धोखाधड़ी पूर्वक निकासी कर ली. पीड़ित परिवार के मुताबिक, इस ट्रांजेक्शन के लिए न तो कोई ओटीपी मांगा गया और न ही किसी को ओटीपी साझा किया गया.