ETV Bharat / state

बिलासपुर क्राइम: छात्रा से शिक्षक ने किया दुराचार, तोरवा में नाबालिग से गैंगरेप

सिरगिट्टी और तोरवा थाना क्षेत्र में दरिंदगी के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं.

BILASPUR CRIME
बिलासपुर दुष्कर्म (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: सिरगिट्टी और तोरवा थाना क्षेत्र में दरिंदगी के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं. तोरवा में नाबालिग के साथ दुराचार हुआ. वहीं सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक शिक्षक ने छात्रा के साथ दरिंदगी की है. दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है.

तोरवा और सिरगिट्टी में नाबालिग से दुष्कर्म

तोरवा थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग दो दिनों से घर से गायब थी. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस बीच बच्ची स्टेशन क्षेत्र में बदहाल स्थिति में मिली. पुलिस ने पहचान के लिए परिजनों को बुलाया. पीड़िता के मुताबिक उसे एक नाबालिग लड़का घुमाने के बहाने बाहर ले गया और फिर सुनसान जगह में ले जाकर 2 अन्य लड़कों के साथ अनाचार किया.पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़कर अन्य दो आरोपियों की तलाश कर रही है.

बिलासपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

किताब दिलाने के बहाने टीचर ने छात्रा के साथ किया अनाचार

वहीं सिरगिट्टी थाना में भी दुष्कर्म की शिकायत एक पिता ने दर्ज कराई. पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची के साथ निजी स्कूल के एक शिक्षक ने किताब दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया है. छात्रा ने डर के कारण कई दिनों तक इस बात को घर वालों से छुपाकर रखा. कई दिनों बाद घरवालों को घटना की जानकारी दी. पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रहा है.

15 साल की बच्ची ने बताया कि पांच माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-अभय सिंह बैस, प्रभारी सिरगिट्टी थाना-अभय सिंह बैस, प्रभारी सिरगिट्टी थाना

बिलासपुर की तोरवा और सिरगिट्टी पुलिस दोनों दुष्कर्म के मामले की जांच कर रही है.

कवर्धा में तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत
नन्हीं सुमना की आखिरी विदाई बनी दो जिंदगियों की नई शुरुआत, ब्रेन डेड के बाद मिला दो मरीजों को जीवनदान
पीडिया के जंगलों में CRPF की बड़ी कार्रवाई, 3 आईईडी व 2 नक्सल डंप बरामद

TAGGED:

बिलासपुर क्राइम
बिलासपुर दुष्कर्म
BILASPUR RAPE
BILASPUR POLICE
BILASPUR CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.