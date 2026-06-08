ETV Bharat / state

बिलासपुर क्राइम: छात्रा से शिक्षक ने किया दुराचार, तोरवा में नाबालिग से गैंगरेप

बिलासपुर: सिरगिट्टी और तोरवा थाना क्षेत्र में दरिंदगी के दो अलग अलग मामले सामने आए हैं. तोरवा में नाबालिग के साथ दुराचार हुआ. वहीं सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक शिक्षक ने छात्रा के साथ दरिंदगी की है. दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है.

तोरवा थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग दो दिनों से घर से गायब थी. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इस बीच बच्ची स्टेशन क्षेत्र में बदहाल स्थिति में मिली. पुलिस ने पहचान के लिए परिजनों को बुलाया. पीड़िता के मुताबिक उसे एक नाबालिग लड़का घुमाने के बहाने बाहर ले गया और फिर सुनसान जगह में ले जाकर 2 अन्य लड़कों के साथ अनाचार किया.पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़कर अन्य दो आरोपियों की तलाश कर रही है.

बिलासपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

किताब दिलाने के बहाने टीचर ने छात्रा के साथ किया अनाचार

वहीं सिरगिट्टी थाना में भी दुष्कर्म की शिकायत एक पिता ने दर्ज कराई. पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची के साथ निजी स्कूल के एक शिक्षक ने किताब दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया है. छात्रा ने डर के कारण कई दिनों तक इस बात को घर वालों से छुपाकर रखा. कई दिनों बाद घरवालों को घटना की जानकारी दी. पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रहा है.

15 साल की बच्ची ने बताया कि पांच माह पूर्व उसके साथ दुष्कर्म हुआ है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-अभय सिंह बैस, प्रभारी सिरगिट्टी थाना-अभय सिंह बैस, प्रभारी सिरगिट्टी थाना

बिलासपुर की तोरवा और सिरगिट्टी पुलिस दोनों दुष्कर्म के मामले की जांच कर रही है.