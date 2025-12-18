ETV Bharat / state

दुपट्टे से गला और रस्सियों से बंधे मिले हाथ-पांव, नैना देवी में महिला का शव मिलने से सनसनी

शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है.

WOMAN BODY RECOVERED IN BILASPUR
नैना देवी में संदिग्ध हालात में महिला का शव बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. शव डडोह पैदल मार्ग पर सुलभ शौचालय से कुछ दूरी नीचे पड़ा हुआ मिला. मृत महिला के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि गले में दुपट्टा बंधा हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर दिया गया है.

श्री नैना देवी में संदिग्ध हालात में मिला महिला का शव

शव की सूचना मिलते ही डीएसपी श्री नैना देवी विक्रांत अपनी टीम के साथ फौरन घटनास्थल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. इसके साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए. बाद में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप धवल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार, शव की हालत को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है.

मौत की उलझी गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

बिलासपुर के SP संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. आसपास के क्षेत्रों की भी बारीकी से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के होटलों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल आगामी तफ्तीश जारी है."

पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने कहा कि, प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर मृत महिला किसी अन्य राज्य की श्रद्धालु प्रतीत हो रही है. हालांकि, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए छानबीन की जा रही है."

SHRI NAINA DEVI CRIME NEWS
WOMAN MURDER IN BILASPUR
BILASPUR CRIME NEWS
श्री नैना देवी में महिला की हत्या
WOMAN BODY RECOVERED IN NAINA DEVI

