दुपट्टे से गला और रस्सियों से बंधे मिले हाथ-पांव, नैना देवी में महिला का शव मिलने से सनसनी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. शव डडोह पैदल मार्ग पर सुलभ शौचालय से कुछ दूरी नीचे पड़ा हुआ मिला. मृत महिला के हाथ और पांव रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि गले में दुपट्टा बंधा हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर दिया गया है.

शव की सूचना मिलते ही डीएसपी श्री नैना देवी विक्रांत अपनी टीम के साथ फौरन घटनास्थल पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. इसके साथ ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए. बाद में जिला पुलिस अधीक्षक संदीप धवल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस के अनुसार, शव की हालत को देखते हुए प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है.