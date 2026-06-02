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सनकी आशिक ने युवती के पिता पर किया जानलेवा हमला

बिलासपुर: शहर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है. कुदुदंड माता चौरा के पास एक गैरेज में चाकू लेकर एक युवक पहुंचा और वहां खड़े एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने लगा. व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो आरोपी भाग गया.

घटना 1 जून सोमवार की है. बीच सड़क पर हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

सनकी आशिक ने युवती के पिता पर किया चाकू से हमला

पुलिस के अनुसार घायल मोहितदास मानिकपुरी पर शाहिल मरावी नाम के युवक ने हमला किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी उस व्यक्ति की बेटी से शादी करना चाहता था. इसी बात को लेकर उनके बीच कई बार विवाद हो चुका था. सोमवार को युवक ने गैरेज में मोहितदास को अकेले देखा और चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला करने लगा.

आरोपी युवक को बिलासपुर पुलिस ने पकड़ा

घायल मोहितदास तुरंत अस्पताल पहुंचा, साथ ही बिलासपुर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई. सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल किया और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की घेराबंदी की गई थी. इस दौरान पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा लेकिन भागते समय वह गिर गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आ गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. जांच कार्रवाई जारी है.