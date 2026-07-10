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सन्नी गिल पर जानलेवा हमला मामले में 5 आरोपियों की हुई पेशी, कोर्ट ने सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

बिलासपुर: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर मंडी भराड़ी में लुधियाना निवासी सन्नी गिल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया. अदालत ने सभी आरोपितों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.अब पुलिस रिमांड के दौरान हमले के पीछे की पूरी साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना की योजना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पूछताछ करेगी.

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया, "न्यायालय से आरोपितों का चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है. रिमांड के दौरान आरोपितों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि हमले की साजिश किसने रची, इसमें और कौन-कौन शामिल था और वारदात के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है और जांच के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं".

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, सन्नी गिल वर्ष 2024 के चर्चित गोलीकांड मामले में पेशी के लिए बुधवार को बिलासपुर आ रहा था. इसी दौरान मंडी भराड़ी के पास सौरभ पटियाल उर्फ फांदी निवासी नसवाल और कुलभूषण उर्फ लक्की निवासी तरेड़ ने उस पर रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.