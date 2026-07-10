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सन्नी गिल पर जानलेवा हमला मामले में 5 आरोपियों की हुई पेशी, कोर्ट ने सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

बिलासपुर में युवक पर हुए कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला मामले में रिमांड पर आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ करेगी.

बिलासपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा
बिलासपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:58 PM IST

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बिलासपुर: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर मंडी भराड़ी में लुधियाना निवासी सन्नी गिल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया. अदालत ने सभी आरोपितों को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.अब पुलिस रिमांड के दौरान हमले के पीछे की पूरी साजिश, वारदात में शामिल अन्य लोगों और घटना की योजना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पूछताछ करेगी.

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने बताया, "न्यायालय से आरोपितों का चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है. रिमांड के दौरान आरोपितों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि हमले की साजिश किसने रची, इसमें और कौन-कौन शामिल था और वारदात के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है और जांच के आधार पर आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं".

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, सन्नी गिल वर्ष 2024 के चर्चित गोलीकांड मामले में पेशी के लिए बुधवार को बिलासपुर आ रहा था. इसी दौरान मंडी भराड़ी के पास सौरभ पटियाल उर्फ फांदी निवासी नसवाल और कुलभूषण उर्फ लक्की निवासी तरेड़ ने उस पर रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

जांच में सामने आया कि घटना को अंजाम देने और आरोपितों को फरार कराने में सूर्या चंदेल निवासी दड़ोलां (झंडूता), धीरज धर्माणी निवासी बाड़ी करंगोड़ा (घुमारवीं) और अनिल ने सहयोग किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के करीब 28 घंटे के भीतर सभी पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भराड़ी से लेकर बंजार तक पहुंचने के लिए आरोपितों ने आठ अलग-अलग वाहनों का इस्तेमाल किया था. पुलिस अब इन वाहनों के मालिकों की भूमिका की भी जांच कर रही है. यदि जांच में उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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