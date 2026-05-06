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बिलासपुर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, वाहन डीलर पर 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

मिली जानकारी के मुताबिक मामला ग्राम झलक तहसील लोरमी के रहने वाली राजेश्वरी यादव से जुड़ा है. उनके पति स्वर्गीय मुकेश कुमार यादव ने 28 अक्टूबर 2019 को एक मोटरसाइकिल खरीदी थी. वाहन खरीदने के समय ही बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया था. लेकिन डीलर की ओर से तत्काल बीमा करवाने के बजाय देरी की गई.

बिलासपुर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. वाहन विक्रेता की लापरवाही को गंभीर मानते हुए पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. यह मामला शिकायतकर्ता राजेश्वरी यादव की ओर से दायर उपभोक्ता शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने वाहन खरीद के दौरान बीमा संबंधी अनियमितताओं को लेकर न्याय की मांग की थी.

सड़क हादसे में हुई मौत

इसी बीच 29 अक्टूबर 2019 को मुकेश अपनी बहन के घर भाई दूज पर गया हुआ था. वापसी के दौरान पन्डरिया रोड में करीब 11:30 बजे वाहन चलाते समय एक अज्ञात वाहन से मुकेश यादव की टक्कर हो गई. इलाज के लिए उन्हें पंडरिया ले जाया गया और वहां से कवर्धा रेफर किया गया जहां उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई. जांच में सामने आया कि जिस दिन दुर्घटना हुई उस समय वाहन का बीमा प्रभावी नहीं था.

बीमा नहीं मिलने पर आयोग ने सुनाया फैसला

दरअसल, बीमा पॉलिसी 4 नवंबर 2019 से लागू की गई थी जबकि वाहन की डिलीवरी 28 अक्टूबर को ही कर दी गई थी. आयोग ने माना कि वाहन डीलर गैलैक्सी मोटर द्वारा बिना बीमा के वाहन सौंपना न केवल अनुचित व्यापार व्यवहार है बल्कि यह उपभोक्ता सेवा में स्पष्ट कमी भी है. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि यदि डीलर समय पर बीमा करवाता, तो पीड़िता को 15 लाख रुपये की बीमा राशि मिल सकती थी.

डीलर को 15 लाख देने का आदेश

लापरवाही के कारण पीड़िता को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसलिए डीलर को 15 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया गया है. साथ ही, इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, आयोग ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है.

हालांकि, बीमा कंपनी को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, क्योंकि दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी प्रभावी नहीं था.