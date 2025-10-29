ETV Bharat / state

बिलासपुर गोलीकांड: सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कांग्रेस नेता के ऑफिस के बाहर चलाई गोली

फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं. कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

बिलासपुर गोलीकांड: सीसीटीवी फुटेज आया सामने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 9:02 PM IST

बिलासपुर: जिले में कांग्रेस नेता के ऑफिस के बाहर हुई फायरिंग का CCTV फुटेज सामने आया है. मंगलवार की शाम मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह ठाकुर के ऑफिस परिसर के बाहर गोलीबारी हुई थी. अब CCTV फुटेज में 2 लोग बाइक से आते दिखते हैं जिसमें एक शख्स फायरिंग करता है. इस वारदात में 2 लोग घायल भी हुए हैं. फिलहाल उनका इलाज अस्पताल मे जारी है.

क्या है CCTV में: दरअसल मस्तूरी गोलीकान्ड के CCTV फुटेज के अनुसार चार हमलावर दो बाइकों में सवार होकर जोंधरा चौक की ओर से नितेश सिंह के निजी दफ्तर के बाहर पहुंचे. इस दौरान चलती बाइक से पीछे बैठा एक युवक कूदकर फायरिंग करना शुरू कर देता हैं. देखते ही देखते 12 से अधिक राउंड फायरिंग की गई.

निशाने पर थे नितेश सिंह: बताया गया कि गोलियां सीधे नितेश सिंह को निशाना बनाकर दागी गई. हालांकि नितेश सिंह बाल-बाल बच गए. इस वारदात में चंद्रकांत सिंह ठाकुर के हाथ में और राजू ठाकुर के पैर में गोली लग गई. दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है. उनका इलाज निजी अस्पताल में जारी है.

नितेश ने फेंकी कुर्सी: हमलावरों की फायरिंग के बीच नितेश सिंह ने सुरक्षा के चलते पास में रखी कुर्सी उठाकर बचाव के लिये हमलावार के ऊपर फेंकी. इसके बाद आरोपी घबराकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

5 से ज्यादा टीम आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और 12 से अधिक संदेहियों को हिरासत में लिया गया है.- एसएसपी, रजनेश सिंह

2 CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस संदेहियों की धर पकड़ में लगी हुई है. जल्द से जल्द खुलासा करने का एसएसपी ने दावा किया है.

