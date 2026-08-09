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प्रदेश में पहली बार परीक्षा से एक दिन पहले ऑनलाइन मिलेगा सिटिंग प्लान, एग्जाम से पहले ऐसे चेक कर सकते हैं अपनी सीट

बिलासपुर: परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पहुंचते ही नोटिस बोर्ड के सामने लगने वाली भीड़, अपनी सीट तलाशने की भागदौड़ और हेल्प डेस्क पर लगने वाली लंबी कतारें अब बीते दिनों की बात होंगी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की है. अब कालेज में परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों को एक दिन पहले ही ऑनलाइन सिटिंग प्लान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो घर बैठे ही ये जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस कक्ष में और किस सीट पर होगी.

कॉलेज प्रशासन की इस पहल के तहत विद्यार्थियों को परीक्षा वाले दिन अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्हें सुबह-सुबह कालेज पहुंचकर नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर खोजने या हेल्प डेस्क के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अभ्यर्थी केवल कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक क्लिक में अपना सिटिंग प्लान देख सकेंगे. गौरतलब है कि पहले परीक्षा के दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी नोटिस बोर्ड के सामने एकत्र हो जाते थे, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी. कई बार अभ्यर्थियों को अपनी सीट ढूंढने में काफी समय लग जाता था और वो तनाव में आ जाते थे. नई व्यवस्था इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी.

एक दिन पहले कॉलेज की वेबसाइट पर मिलेगा सिटिंग प्लान

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, प्रत्येक परीक्षा से एक दिन पहले संबंधित सिटिंग प्लान कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. विद्यार्थी अपने मोबाइल फोन, लैपटाप या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही अपनी सीट और परीक्षा कक्ष की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इससे उन्हें परीक्षा के दिन सीधे निर्धारित कक्ष में पहुंचने में आसानी होगी. कॉलेज प्रशासन का मानना है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इसी सोच के तहत यह नई व्यवस्था लागू की गई है.