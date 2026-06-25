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बिलासपुर कॉलेज का कारनामा, प्रबंधन पर पूरे साल M.Com छात्रों को गलत विषय पढ़ाने का गंभीर आरोप

पीड़ित छात्रों के अनुसार, एचपीयू के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत एम.कॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एक जेनेरिक इलेक्टिव विषय चुनना होता है, जो कॉमर्स स्ट्रीम का न होकर किसी अन्य विषय, जैसे अर्थशास्त्र, से संबंधित होने चाहिए. छात्रों का आरोप है कि सेमेंस्टर की शुरुआत में तत्कालीन कॉमर्स डिपार्टमेंट के HOD ने उन्हें "ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट (एमसी-जीई-1)" विषय आवंटित किया, जो स्वयं कॉमर्स डिपार्टमेंट का ही सब्जेक्ट था. विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार छात्रों ने पूरे सेमेस्टर इसी विषय की पढ़ाई की और रेगुलर कक्षाएं भी लगाई गईं. लेकिन, मई 2026 में जब छात्रों ने एग्जाम फॉर्म भरना शुरू किया, तब विश्वविद्यालय के पोर्टल पर यह विषय उपलब्ध ही नहीं था. इसके बाद विद्यार्थियों को पूरी स्थिति का पता चला.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कॉलेज में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है. राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर में M.Com सेकंड सेमेस्टर के दर्जनों छात्र-छात्राएं गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं. आरोप है कि उन्हें पूरे सत्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) के नियमों के विपरीत गलत विषय पढ़ाया गया, जिसका खुलासा परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान हुआ. अब छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और वे आंतरिक मूल्यांकन अंकों को लेकर भी असमंजस की स्थिति में हैं.

प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

छात्रों का कहना है कि, उन्होंने तत्कालीन विभागाध्यक्ष से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें अर्थशास्त्र विभाग का विषय "इकोनॉमिक्स-125 : फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स" भरने की सलाह दी, साथ ही उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेस्मेंट) अंकों की व्यवस्था कर दी जाएगी.

HOD के आश्वासन पर छात्रों ने चुना विकल्प

विभागाध्यक्ष के आश्वासन पर विश्वास करते हुए सभी छात्रों ने परीक्षा फॉर्म में इकोनॉमिक्स-125 विषय भर दिया. हालांकि कुछ ही दिनों बाद संबंधित विभागाध्यक्ष का ट्रांसफर राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं हो गया. उनके तबादले के बाद छात्रों का कहना है कि पूरे सेमेस्टर अर्थशास्त्र विषय की कोई कक्षा नहीं लगी और न ही उनसे संबंधित कोई इंटरनल असेस्मेंट किया गया.

कॉमर्स एम.कॉम का मामला सामने आया है. कुछ दिन पहले मेरे नोटिस में लाया गाया है. बच्चों और कॉमर्स डिपार्टमेंट का फैकल्टी से भी मेरी बात हुई है. कॉमर्स डिपार्टमेंट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का पेपर था. कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे. उसके बाद मैंने फौरन प्रोफेसर को बुलवाया और समस्या का समाधान करने को कहा. फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है. इस मामले में जल्द ही कॉमर्स डिपार्टमेंट की मीटिंग करूंगा और बच्चों के साथ भी लगातार जुड़ा रहूंगा. - डॉ. पीएस कटवाल, प्रिंसिपल, बिलासपुर कॉलेज

कॉलेज में कॉमर्स और अर्थशास्त्र विभाग आमने-सामने

वहीं, इस पूरे मामले में अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक नियमों का हवाला देते हुए इंटरनल असेस्मेंट नंबर देने में असमर्थता जता रहे हैं, क्योंकि छात्रों ने उनके विभाग में न तो कक्षाएं लगाई हैं और न ही कोई मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की है. ऐसे में कई छात्रों के परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की मांग की है, ताकि उनकी एक वर्ष की मेहनत और शैक्षणिक सत्र बर्बाद होने से बच सके.

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