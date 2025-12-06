हिमाचल में ये होगा AI शिक्षा देने वाला पहला सरकारी कॉलेज, खरीदे गए हाईटेक कंप्यूटर
बिलासपुर कॉलेज में छात्रों को निशुल्क AI ट्रेनिंग मिलेगी. इसके लिए 30 नए कंप्यूटर खरीदे गए हैं.
December 6, 2025
December 6, 2025
बिलासपुर: राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर अब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि बिलासपुर महाविद्यालय एआई शिक्षा देने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज बनेगा. कॉलेज प्रशासन ने एआई ट्रेनिंग को मजबूती देने के लिए 30 नए कंप्यूटर खरीदे हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक से लैस हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम शामिल हैं. ये कंप्यूटर विशेष तौर पर एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उभरती तकनीकों के अध्ययन को ध्यान में रखकर खरीदे गए हैं.
इसी के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. डिजिटलाइजेशन के बाद छात्र ई-बुक्स, ई-जर्नल्स और ऑनलाइन रिसर्च सामग्री को बेहतरीन तरीके से एक्सेस कर सकेंगे. ये सुविधा कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण को अत्याधुनिक बनाएगी. एआई शिक्षण को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कॉलेज के पांच प्रोफेसरों को विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी गई है. इन प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट-आधारित ट्रेनिंग भी दी जाएगी. अगले सत्र से इसकी शुरुआत होगी.
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
बिलासपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने कहा कि ' बिलासपुर महाविद्यालय एआई शिक्षा देने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज बनेगा. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ना और उन्हें रोजगार कौशल उपलब्ध कराना है. हमारा लक्ष्य छात्रों को नई तकनीकों से लैस कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है. डिजिटल लाइब्रेरी और एआई ट्रेनिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगी. इस पहल से न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे हिमाचल के छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा. ये कदम प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में तकनीकी क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.'
छात्रों ने की तारीफ
वहीं, छात्रों ने कॉलेज की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि 'दुनिया की लगभग हर इंडस्ट्री कृषि, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, मीडिया, रक्षा, और सरकारी प्रशासन एआई आधारित सिस्टम पर निर्भर होती जा रही है. ऐसे में एआई सीखना युवाओं के भविष्य कके लिए फायदेमंद रहेगा. एआई शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं है. फेक न्यूज़, डीपफेक वीडियो और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच एआई की बुनियादी समझ डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की क्षमता भी देती है.'
