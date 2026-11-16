हिमाचल में पहली बार स्मार्ट एलईडी पर मिड टर्म टेस्ट, सरकारी खजाने की बचत हजारों विद्यार्थियों ने दी परीक्षा
शिमला उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज प्रबंधन की तारीफ करते हुए प्रदेश के अन्य कॉलेज को इस नीति के तहत कार्य करने की दी सलाह.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:49 AM IST
बिलासपुर: सरकारी संस्थानों में जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी कागज और अन्य संसाधनों पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर ने सरकारी धन की बचत और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नई पहल कर मिसाल पेश की है. कॉलेज प्रशासन ने प्रदेश में पहली बार स्मार्ट एलईडी क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने का प्रयोग किया है. इस नई पहल के तहत न तो प्रश्नपत्रों की छपाई करवाई गई और न ही विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नपत्र वितरित किए गए. इसके बावजूद महाविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों का मिड टर्म टेस्ट यानी एमटीटी सफलतापूर्वक आयोजित करवा दिया गया.
हिमाचल में पहली बार स्मार्ट एलईडी पर एमटीटी एग्जाम
बिलासपुर कॉलेज प्रशासन की इस पहल का सबसे खास पहलू यह रहा कि, परीक्षा के लिए पहले की तरह कागज पर प्रश्नपत्र तैयार करवाकर उनकी छपाई और वितरण की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी. कॉलेज के विभिन्न स्मार्ट एलईडी क्लासरूम में सीधे स्क्रीन पर प्रश्नपत्र प्रदर्शित किए गए. सभी कक्षा में एक-एक प्रोफेसर की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की निगरानी की. विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी कक्षा में लगी स्मार्ट एलईडी स्क्रीन पर क्वेश्टन पेपर देखकर आंसर शीट में परीक्षा दी. इस तरह डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हुए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया.
स्मार्ट एलईडी पर हजारों विद्यार्थियों का एक समय पर एग्जाम
वहीं, इस प्रयोग से एक ओर जहां प्रश्नपत्रों की छपाई पर होने वाले कागज और प्रिंटिंग के खर्च को बचाया गया, वहीं दूसरी ओर परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों के वितरण और अन्य व्यवस्थाओं में लगने वाले संसाधनों की भी बचत हुई. खास बात यह है कि महाविद्यालय में उपलब्ध स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा का इस्तेमाल केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर परीक्षा आयोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी किया गया.
बिलासपुर कॉलेज ने कागज बचाया, खर्च घटाया
बिलासपुर कॉलेज में पहली बार स्मार्ट एलईडी स्क्रीन पर एनटीटी एग्जाम सफलतापूर्वक करवाए गए. स्क्रीन पर प्रश्न पत्र लगाकर विद्यार्थियों को दिखाया गया और उसके माध्यम से सारे एग्जाम हुए. इससे सरकारी धन की भी बचत हुई है और एक नई शुरूआत भी की गई है. - डॉ. पीएस कटवाल, प्राचार्य बिलासपुर कॉलेज
सरकारी खजाने की बचत के साथ डिजिटल एग्जाम
इसी के साथ, इस अनूठे प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद महाविद्यालय प्रशासन की ओर से इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला को भेजी गई. रिपोर्ट में डिजिटल माध्यम से परीक्षा करवाने की पूरी प्रक्रिया और इसके सकारात्मक परिणामों की जानकारी साझा की गई. निदेशालय ने बिलासपुर कॉलेज के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे एक बेहतर पहल मानते हुए प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों को भी इस माडल को अपनाने की सलाह दी है. इसी के साथ, महाविद्यालय में इस प्रयोग को सफल बनाने का श्रेय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पीएस कटवाल की दूरदर्शी सोच और प्रशासनिक पहल को दिया जा रहा है. उनके मार्गदर्शन में कॉलेज प्रशासन ने उपलब्ध डिजिटल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की योजना बनाई और उसे धरातल पर उतारकर भी दिखाया.
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