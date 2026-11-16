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हिमाचल में पहली बार स्मार्ट एलईडी पर मिड टर्म टेस्ट, सरकारी खजाने की बचत हजारों विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

हिमाचल में पहली बार स्मार्ट एलईडी पर मिड टर्म टेस्ट ( ETV Bharat )

बिलासपुर: सरकारी संस्थानों में जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी कागज और अन्य संसाधनों पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर ने सरकारी धन की बचत और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक नई पहल कर मिसाल पेश की है. कॉलेज प्रशासन ने प्रदेश में पहली बार स्मार्ट एलईडी क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने का प्रयोग किया है. इस नई पहल के तहत न तो प्रश्नपत्रों की छपाई करवाई गई और न ही विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अलग से प्रश्नपत्र वितरित किए गए. इसके बावजूद महाविद्यालय में हजारों विद्यार्थियों का मिड टर्म टेस्ट यानी एमटीटी सफलतापूर्वक आयोजित करवा दिया गया.

हिमाचल में पहली बार स्मार्ट एलईडी पर एमटीटी एग्जाम