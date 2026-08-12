'अटैची लेकर बिके नेताओं का अब आएगा नंबर', कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए नेताओं को सीएम सुक्खू ने दी चेतावनी
बिलासपुर दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बागी नेताओं और भाजपा पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:27 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब एक साल का वक्त शेष है. लेकिन प्रदेश में चुनाव से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ता नजर आ रहा है. बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के तेवर इस बार खासे आक्रामक दिखाई दिए. मंच से सीएम ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले छह नेताओं पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अटैची लेकर बिके हैं, अब उनका नंबर आने वाला है.
मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जो अटैची लेकर बिके, जिनकी अटैची का मुझे पता लगा है, अब उनका भी नंबर आने वाला है. हम घबराने वाले नहीं है. हम गांव की मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं. मजबूत शिक्षा हमने विश्वविद्यालय तक की ली है. हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे, जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे द्वारा आपने लूटी है. हम राजनीतिक लड़ाई को भी लड़ेंगे. इस लड़ाई में मुझे जनता का साथ चाहिए. मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया तो 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे. 2032 में हिमाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा".
गौरतलब है कि हाल ही में धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को लेकर विजिलेंस शिकायत और जांच से जुड़ी चर्चाएं तेज हुई हैं. ऐसे में सुक्खू का मंच से बाकी नेताओं को लेकर दिया गया बयान विपक्ष के लिए भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है. वहीं, अब मुख्यमंत्री सुक्खू का सार्वजनिक मंच से इन नेताओं पर सीधे हमला यह संकेत दे रहा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में दलबदल के मुद्दे को बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने भाषण में भाजपा की सोशल मीडिया रणनीति पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ करीब 50 लोगों की विशेष टीम लगा रखी है, जिनका काम सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ रील बनाना है. अब राजनीतिक लड़ाई केवल रैलियों और विधानसभा के भीतर के आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं.
इसी संदर्भ में सीएम सुक्खू ने जंगली मुर्गे के विवाद का भी जिक्र किया. बता दें कि यह मुद्दा पहले भी हिमाचल की राजनीति में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का कारण बन चुका है. दिसंबर 2024 में जंगली मुर्गे से जुड़ा विवाद सोशल मीडिया और विधानसभा तक पहुंच गया था और भाजपा ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा था. यही कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की राजनीति में रील बनाम रियल की लड़ाई भी देखने को मिल रही है.
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