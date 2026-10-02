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चिट्टा तस्करी में सरकारी अस्पताल का डॉक्टर गिरफ्तार, सप्लाई चेन में निभा रहा था मुख्य भूमिका

बिलासपुर: चिट्टा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना स्वारघाट पुलिस ने चिट्टा तस्करी के एक मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए मंडी में रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपित की पहचान डॉ. भरत भूषण निवासी झंडूता, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित नशे की सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहा था.

मामला 25 सितंबर 2026 का है. दरअसल स्वारघाट पुलिस की टीम ने नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को जांच के लिए रोका था. वाहन में सवार लोगीं से तलाशी के दौरान 12.4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था. पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपितों के मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला. इसी दौरान पुलिस को चिट्टा सप्लाई करने वाले मुख्य व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. जांच आगे बढ़ने पर रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात डा. भरत भूषण का नाम सामने आया. पुलिस ने जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित की बाजू पर इंजेक्शन लगाने के कई निशान पाए गए हैं. हालांकि इन निशानों और नशे के सेवन या मामले से उनके संबंध को लेकर पुलिस जांच कर रही है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि चिट्टे की खेप आरोपित तक कहां से पहुंचती थी और इसके बाद इसे किन-किन लोगों तक सप्लाई किया जाता था. पुलिस की जांच का दायरा अब चिट्टे की पूरी सप्लाई चेन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस मोबाइल डिटेल, संपर्क में आए लोगों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है.