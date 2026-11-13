बिलासपुर चिट फंड कंपनी खोलकर 24 लाख की ठगी, डायरेक्टर सहित चार गिरफ्तार
चिटफंड कंपनी डायरेक्टर ने लोगों को 6 साल में रकम दोगुना होने का झांसा दिया. रुपये जमा होने पर कंपनी बंद कर फरार हो गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 13, 2026 at 10:18 AM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जिले के सीपत निवासी प्रार्थी तीरथ राम रात्रे ने थाने में अपने साथ हुई ठगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित के अनुसार 2012-13 में ताराचंद पाटले अपने अन्य साथी वसंत यादव, डेरहा कांत, रतन कुर्रे एवं अन्य के साथ मिलकर प्रीवेल फूड प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नाम से चिटफंड कंपनी खोली. आसपास के ग्रामीणों को इससे जोड़ा गया और उन्हें 6 साल में रकम दोगुना करने का झांसा दिया गया. इस दौरान तीरथ राम और उसके परिचित के अन्य लोगों से लगभग 24 लाख रुपए जमा कराए गए. लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरोपी कंपनी बंदकर फरार हो गए.
लाखों रुपये की ठगी की शिकायत पर अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई. अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई. सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद ने बताया की मामले की रिपोर्ट पर कंपनी के आरोपी डॉयरेक्टर को बुलाकर पूछताछ कई गई. आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
डेरहा प्रसाद उम्र 58 साल निवासी कुटीपारा मोपका
ताराचंद पाटले उम्र 56 साल निवासी पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा
बसंत यादव उम्र 70 साल निवासी खरौद जिला जांजगीर चांपा
रतन लाल कुर्रे उम्र 55 साल निवासी पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा
सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद ने बताया कि आरोपियों की तरफ से जारी किया गया बॉन्ड पेपर, रसीद, पासबुक सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. जांच जारी है.
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