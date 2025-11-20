ETV Bharat / state

बिलासपुर में नाले में लटकी अनियंत्रित प्राइवेट बस, फिर...

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र के मलारी में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. बिलासपुर से शाहतलाई की ओर जा रही निजी बस अचानक तकनीकी खराबी आने के बाद अनियंत्रित हो गई. बस की स्टेयरिंग सिस्टम में दिक्कत आने पर चालक नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे बने नाले की ओर खिसकते हुए आधी लटक गई.

बिलासपुर में बड़ा हादसा टला

शहतलाई पुलिस के अनुसार, घटना के समय बस में कई यात्री सवार थे. बस की स्थिति बेहद खतरनाक होने के बावजूद किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी, जो राहत की बात है. दुर्घटना होते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फौरन यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और सड़क पर यातायात को नियंत्रित किया. बस को नाले से निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई और आगे की जांच परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि, बस में आई तकनीकी खराबी दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकती है.