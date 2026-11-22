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'पर्चियों पर एक्ट बना रही सरकार, पर्ची दी और बना दिया कानून', कर्मचारी बिल को लेकर सरकार पर भड़के त्रिलोक जम्वाल

कर्मचारियों से जुड़े नए बिल पर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने खड़े किए सवाल ( @HimachalAssembly )

शिमला: हिमाचल विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर पेश किए गए सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े बिल पर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब प्रदेश में एक्ट पर्चियों पर बनाए जा रहे हैं? पर्ची दी और एक्ट बना दो. उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद दूसरा कानून लाकर कर्मचारियों के अधिकारों और अदालतों के फैसलों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. इस तरह के कानून बनाने से विधानसभा की मर्यादा पर भी सवाल खड़े होते हैं.

कर्मचारियों से जुड़े नए बिल पर भाजपा ने खड़े किए सवाल