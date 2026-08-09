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65 साल बाद भी नहीं मिटा विस्थापन का दर्द: भाखड़ा बांध की भेंट चढ़ा था ऐतिहासिक बिलासपुर, उजड़ गए थे 52,0000 लोग

65 साल बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वादा नहीं हुआ पूरा. अब तक सिर्फ़ आश्वासन ही मिले. शुभम राही की रिपोर्ट.

Bhakra Dam displacement 65 years
भाखड़ा बांध विस्थापन के 65 साल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 3:11 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 3:21 PM IST

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बिलासपुर: देश को रोशन करने की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले भाखड़ा विस्थापित परिवार के सदस्य आज 65 साल बाद भी जल समाधि लेते पुराने ऐतिहासिक शहर के उन पलों को नहीं भूला पाए हैं. "चल मेरी जिंदे नवीं दुनियां बसाणी, डूबी गए घरबार आई गया पाणी…." बिलासपुर के बुजुर्ग आज भी कभी न मिटने वाली उस जख्म को याद कर इन्हीं पंक्तियों को गाते हैं. इस पंक्ति को सुनने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसकी आंखें नम न हों. ऐतिहासिक बिलासपुर शहर को भाखड़ा बांध की भेंट चढ़े 6 दशक से अधिक हो गए, लेकिन विस्थापन का दर्द आज भी नहीं मिट पाया है.

65 साल बाद भी नहीं मिटा विस्थापन का दर्द

आज पुराने बिलासपुर शहर को जलमग्न हुए पूरे 65 साल हो गए हैं. 9 अगस्त 1961 का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब देश को रोशन करने के लिए बनाए गए भाखड़ा बांध की कीमत पर बिलासपुर का ऐतिहासिक शहर और 354 गांव झील में समा गए. करीब 12,000 परिवारों और 52,000 लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े. आज नया बिलासपुर शहर भले ही बस गया हो, लेकिन विस्थापितों का दर्द और संघर्ष आज भी खत्म नहीं हुआ है.

65 साल बाद भी भाखड़ा बांध के विस्थापितों का दर्द बरकरार (ETV Bharat)

'योजनाएं बनीं मगर अधूरी रहीं'

भाखड़ा विस्थापित परिवार के सदस्य संदीप सांख्यान कहते हैं, "बिलासपुर को जिसे पहले कहलूर रियासत कहा जाता था, उसे जलमग्न हुए 65-66 साल हो गए. उस विस्थापन का दंश आज भी वैसे ही ताजा है. इसमें कोई शक नहीं है बिलासपुर में जो बांध बना उसने समूचे देश को प्रकाशित किया, बिजली आई, बहुत सी योजनाएं एवं परियोजनाएं चली. पंजाब और राजस्थान तक सिंचाई की व्यवस्था की गई. लेकिन, बिलासपुर जिले के लोगों के सीने में जो दर्द है वो आज भी उतना ही हरा है. बहुत सी सरकारें आईं और चली गईं, आगे भी सरकारें आएंगी और जाएंगी लेकिन बिलासपुर की जनता के मन जो बुनियादी प्रश्न हैं वो आज भी वैसे ही कौंध रहे हैं. बिलासपुर सबमर्ज तो हुआ, प्लान्ड तरीके से नए घर भी बने लेकिन जो पुरानी संस्कृति, सभ्यता भावनाएं जलमग्न हुईं उसका मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल हैं. जो हमारी पौराणिकता थी, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें थी, वो जो चीजें जलमग्न हैं, पानी के नीचे दब गई हैं वो चीजें आज भी परिपूर्ण नहीं हो सकती हमलोगों के लिए बिलासपुर और कहलूरियत के लिए."

Bhakra Dam displacement 65 years
बिलासपुर शहर को भाखड़ा बांध की भेंट चढ़े 6 दशक से अधिक समय (ETV Bharat)

विस्थापितों को आज भी रुलाती हैं विस्थापन की यादें

पुराने शहर को याद करते हुए वरिष्ठ नागरिक आज भी भावुक हो जाते हैं. कहलूर रियासत के राजा दलीपचंद द्वारा बसाया गया यह शहर सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि यहां की गलियों, चौबारों, मंदिरों और मीठे जल के स्रोतों में एक संपूर्ण संस्कृति बसती थी. धौलरा का महल, चामडू के कुएं, पंचरुखी का मीठा पानी, और गोपाल मंदिर के दुर्लभ चित्र, सब कुछ झील की गहराइयों में खो गया.

जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डैम को कहा था, 'देश का आधुनिक मंदिर'

देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखड़ा बांध को 'देश का आधुनिक मंदिर' कहा था, तब उन्होंने यह भी वादा किया था कि विस्थापितों को इतनी सुविधाएं दी जाएंगी कि वे अपना दर्द भूल जाएंगे. लेकिन वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार कुलदीप चंदेल के अनुसार, यह वादा सिर्फ़ एक आश्वासन बनकर रह गया. विस्थापितों का सही ढंग से पुनर्वास नहीं हो पाया, और जिन जमीनों पर उन्होंने शरण ली, उनका मालिकाना हक भी उन्हें नहीं मिला. 150 वर्ग मीटर की पॉलिसी, जो अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए लाई गई, वास्तव में गैरविस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी साबित हुई.

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गोबिंद सागर झील में जलमग्न मंदिर (ETV Bharat)

वहीं, सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव पंडित जयकुमार शर्मा और ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा का कहना है कि विस्थापितों को हर बार राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा. अगर पुराना शहर आज होता, तो यहां की समृद्ध संस्कृति और विरासत कुछ और ही स्वरूप में सामने होती. स्व. विधायक पंडित दीनानाथ ने भी अपनी प्रसिद्ध कविता नौ अगस्त की शाम में उस दर्दनाक पल का मार्मिक चित्रण किया है.

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झील में समा गए थे बिलासपुर का ऐतिहासिक शहर और 354 गांव (ETV Bharat)

अब भी प्लॉट के इंतजार में 270 विस्थापित परिवार

वर्तमान में, विस्थापितों की सबसे बड़ी समस्या है. प्लॉट और पुनर्वास, 118 विस्थापितों को अब तक प्लॉट मिल चुके हैं, लेकिन बाकी 270 लोग अभी भी इंतजार में हैं. इस सूची में हाल ही में 25 और नाम जुड़ने के बाद आंकड़ा 270 तक पहुंच गया है. राज्य सरकार ने अब एक नया प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत निजी जमीन खरीदकर विस्थापितों को प्लॉट देने की योजना बनाई गई है. पहले एम्स के समीप चंगर पलासीं की 256 बीघा जमीन का चयन किया गया था, लेकिन वह उपयुक्त नहीं पाई गई. इसके बाद ग्वालथाई के पास सरकारी भूमि पर विचार किया गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी. अब प्रशासन ने राज्य सरकार को निजी भूमि खरीदने का प्रस्ताव भेजा है. स्वीकृति मिलते ही यह योजना अमल में लाई जाएगी और दशकों से प्लॉटों का इंतजार कर रहे विस्थापितों को उनका हक मिलने की संभावना बन गई है.

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गोबिंद सागर झील में डूबे मंदिर (ETV Bharat)

अब भी नहीं मिला पक्का पुनर्वास और जमीन का मालिकाना हक

भाखड़ा विस्थापित परिवार के सदस्य सुरेंद्र गुप्ता कहते हैं, "आज इतने दशक बितने के बाद भी भारत वर्ष के इस प्रथम प्रोजेक्ट को लेकर हमारे बिलासपुर ने जो कुर्बानी दी है, उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक आज तक विस्थापित भाइयों को प्लॉट्स आदि नहीं मिले हैं. पूर्व की सरकारें रही है या वर्तमान की हैरानी की बात यह है कि विस्थापितों के इस शहर में अभी तक न तो कोई प्लांटेशन हुई है और न ही पार्किंग की व्यवस्था हो पाई है. जब यह शहर बना था तो एक-दो गाड़ियां हुआ करती थीं, आज हजारों गाड़ियां है लेकिन गाड़ी खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन चालान धड़ाधड़ किए जा रहे हैं. सरकार से हमारी मांग है कि बिजली, पानी, पार्किंग आदि की सुविधाएं मुहैया कराए. बिलासपुर ने नए दफ्तर लाए जाएं, जिससे आमजनमानस यहां रोजगार करके दो वक्त की रोजी-रोटी कमा सके."

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बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध (ETV Bharat)

विस्थापितों को अब तक सिर्फ़ आश्वासन मिले

वहीं, भाखड़ा विस्थापित परिवार के सदस्य संदीप सांख्यान कहते हैं, इसमें 258 गांव जलमग्न हुए हैं. बिलासपुर के अंदर चार विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें करीब साढ़े तीन विधानसभा क्षेत्र इस दंश से प्रभावित रहे हैं. विस्थापित भी हुए हैं. कितनी बड़ी कृषि भूमि थी, यहां बड़े-बड़े मैदान थे वो सारे के सारे जलमग्न हो गए. हमारी जो दीवारें डूब गईं, बह गईं, आज भले ही कुछ घर बन गए हैं लेकिन वो आत्मीयता नहीं आ पाई हैं. बिलासपुर और कहलूरियत की जो जख्में हैं आज भी वैसी ही ताजा हैं. पुरानी विरासत तो कभी भी नहीं लौटा सकते, लेकिन जो बुनियादी मूलभूत चीजें थी सरकार उसे दोबारा से संजोने की कोशिश करे. बिलापुर शहर के अंदर करीब 27-28 मंदिर नागर शैली और कुछ रथ शैली में बने थे, उनका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ. आज 65-66 हो रहे हैं, उसके लेकर बहुत सी योजनाएं भी बनीं, लेकिन धरातल पर उतरकर नहीं आईं.

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भाखड़ा बांध से उजड़ गए थे 52,0000 लोग (ETV Bharat)

विस्थापितों की सरकार से गुजारिश

संदीप सांख्यान ने कहा कि, अगर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उन मंदिरों को उभारा जाए और जो बिलासपुर के राजाओं के महल और रंगमहल डूब गए, पुस्तकालय दब गए, रियासत काल के जो स्कूल-कॉलेज थे या उस समय अस्पताल आदि जो भी चीजें थीं. वहीं चौपाल लगती थी, नुक्कड़ सभाएं होती थीं. वो चीजें जिनके अंदर वहां एक तरह की आत्यमीयता थी, मैं समझता हूं कि वो चीजें कभी भी दोबारा से वापस नहीं लौट पाएंगी. विस्थापन का वो जख्म कभी नहीं भर सकता. ठीक है कि कहीं भी प्रोजेक्ट से कहीं भी विस्थान हुआ है, वहां रेवेन्यू बढ़ता है, उससे और भी राज्यों को फायदा होता है, बिजली की व्यवस्था होती है, फैसिलिटी आती है, डेवलपमेंट अच्छी होती है लेकिन हमारे विचार और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं वो दोबारा कायम नहीं हो पाएंगे. विकास की दृष्टि से तो अच्छा काम हुआ था, लेकिन बिलासपुर की दृष्टि से अगर देखें तो कंक्रीट के ऊपर जो प्लान्ड तरीके से नया बिलसापुर बसाया गया. लेकिन वो रूहिनायित थी वो सारी की सारी मिट गई, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता.

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जलमग्न हो गईं धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें (ETV Bharat)

'आज भी न्याय की राह देख रहा बिलासपुर'

वरिष्ठ साहित्यकार विजय कुमार कहते हैं, "बिलासपुर को बसे हुए 65 साल हो चुके हैं. इन साढ़े छह दशक में बिलासपुर ने बहुत कुछ सहा है और झेला है. अगर पुराने शहर की बात करें तो भाखड़ा डैम बनने के बाद जो जलमग्न हो गया था उसके बाद ऊपर नया शहर बसाया गया था. बुजुर्ग बताते हैं कि चंडीगढ़ के तर्ज पर नया शहर बसाया गया. लेकिन समय गुजरने के साथ अतिक्रमण के कारण नए शहर का भी माहौल खराब हुआ है. पहले एक खुशनुमा माहौल हुआ करता था बिलासपुर का अब वो भिन्न हो चुका है. बिलासपुर रियासत के जो अंतिम राजा था राजा आनंदचंद वे समरसता और कानून प्रिय एवं न्याय प्रिय राजा हुआ करते थे. राजा आनंदचंद की सोच दूरदर्शी थी, यहां तब पूर्णत: शराबबंदी थी. शाक्षरता मिशन पर बेहद ध्यान दिया गया था. यहां प्रेम, भाईचारा और सांस्कृतिक विरासत सहेजने का माहौल था."

वहीं, पूर्व सरकारों ने भी समय-समय पर इस मुद्दे पर योजनाएं बनाईं. वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में एचआरटीसी कॉलोनी के पास दो सेक्टर तैयार करने की घोषणा हुई थी और प्लॉट भी तैयार किए गए थे, लेकिन विस्थापितों की रुचि नहीं होने के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई.

Bhakra Dam displacement 65 years
अभी भी प्लॉट के इंतजार में 270 भाखड़ा बांध विस्थापित परिवार (ETV Bharat)

CM ने दिलाया भरोसा, 'हर विस्थापित को मिलेगा उसका अधिकार'

हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने हालिया बिलासपुर दौरे में सार्वजनिक मंच से भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है. उम्मीद की जा रही है कि यह नया प्रस्ताव, जो निजी भूमि खरीद पर आधारित है, विस्थापितों की दशकों पुरानी पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है. एक पूरी सभ्यता, एक शहर, और हजारों परिवारों की सांस्कृतिक विरासत को भले ही पानी में डुबा दिया गया हो, लेकिन उसकी स्मृतियां और संघर्ष आज भी जीवित हैं. विस्थापन के इस दर्द को समाज और सरकार द्वारा सम्मानजनक पुनर्वास के माध्यम से ही कम किया जा सकता है. आज जब हम भाखड़ा बांध की ऊंचाई और बिजली उत्पादन पर गर्व करते हैं, तो उन परिवारों की कुर्बानी को भी याद रखना ज़रूरी है जिन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ खोया.

तब देश का सबसे ऊंचा डैम था भांखड़ा नंगल

भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है. इस बांध का निर्माण 'भाखड़ा नंगल परियोजना' के तहत हुआ है. 1948 में इस बांध के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 1962 में यह बनकर तैयार हुआ. 22 अक्टूबर 1963 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देश के नाम समर्पित किया था.

जब यह बांध बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त देश का सबसे ऊंचा बांध था. हिमाचल के बिलासपुर में शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना ये बांध 740 फीट ऊंचा और 1700 फीट लंबा है. आधार में इसकी चौड़ाई 625 और ऊपर 30 फीट है. वहीं, इससे 13 किलोमीटर दूर नीचे स्थित नंगल बांध 95 फीट ऊंचा और 1000 फीट लंबा है. इस बांध से पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति होती है.

Jawaharlal Nehru
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था भाखड़ा बांध का निरीक्षण (FILE)

भाखड़ा नंगल परियोजना के उदघाटन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्‍चर्यजनक है, कुछ विस्‍मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं. भाखड़ा भारत की प्रगति का प्रतीक है. इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है."

भाखड़ा बांध से जुड़े रोचक तथ्य

भाखड़ा नंगल परियोजना का नाम दो गांवों के नाम पर रखा गया है. इन्हीं दो गांवों में ये दोनों बांध बने हैं. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना है, जबकि नंगल बांध इससे करीब 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नंगल में बना है. भाखड़ा बांध से आने वाला पानी नंगल बांध से होकर गुजरता है. भाखड़ा बांध में कभी कोई भी खराबी या नुकसान पहुंचता है तो नंगल बांध को भी इतना मजबूत बनाया गया है कि वो पानी के बहाव को झेल सके. वहीं, बरसात के मौसम में भाखड़ा बांध से छोड़ा जाने वाला पानी पंजाब के निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है.

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Last Updated : August 9, 2026 at 3:21 PM IST

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