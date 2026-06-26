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इस मोबाइल सिस्टम से चिट्टे-भांग के नशे की होगी टेस्टिंग, नाके पर ही पांच मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहां नशे के खिलाफ कारवाई में अत्याधुनिक मोबाइल ड्रग डिटेक्शन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. जिला प्रशासन ने करीब 19 लाख रुपये की लागत से सो-टाक्सा मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे.

जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में एक सो-टाक्सा मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जाएगा. इसके परिणाम संतोषजनक रहने पर आवश्यकता के अनुसार और मशीनें भी खरीदी जाएंगी. इस पहल के साथ बिलासपुर आधुनिक मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा. गौरतलब है कि इस प्रणाली का उपयोग पुलिस नाकों, विशेष अभियान, सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों के आसपास और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रैंडम जांच के लिए किया जाएगा. कम समय में अधिक लोगों की जांच होने से नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी.

बिलासपुर जिला में सो-टाक्सा मोबाइल जांच प्रणाली से नशा तस्करों को पकड़ने का कार्य किया जाएगा. इसके लिए 19 लाख रूपये तक का बजट रखा है. ये प्रणाली प्रदेश के एक मात्र बिलासपुर जिला में शुरू होने जा रही है. पायलट बेस पर इसको शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाएगा.-राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर.

क्या है सो टाक्सा सिस्टम