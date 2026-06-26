इस मोबाइल सिस्टम से चिट्टे-भांग के नशे की होगी टेस्टिंग, नाके पर ही पांच मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट
हिमाचल के बिलासपुर में नशे के खिलाफ हाई-टेक प्रहार. 'सो-टाक्सा' सिस्टम से अब लार के सैंपल से 5 मिनट में होगी ड्रग्स की पहचान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 7:35 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अब नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहां नशे के खिलाफ कारवाई में अत्याधुनिक मोबाइल ड्रग डिटेक्शन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. जिला प्रशासन ने करीब 19 लाख रुपये की लागत से सो-टाक्सा मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे.
जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में एक सो-टाक्सा मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जाएगा. इसके परिणाम संतोषजनक रहने पर आवश्यकता के अनुसार और मशीनें भी खरीदी जाएंगी. इस पहल के साथ बिलासपुर आधुनिक मोबाइल मादक पदार्थ जांच प्रणाली अपनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा. गौरतलब है कि इस प्रणाली का उपयोग पुलिस नाकों, विशेष अभियान, सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों के आसपास और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रैंडम जांच के लिए किया जाएगा. कम समय में अधिक लोगों की जांच होने से नशे के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी.
बिलासपुर जिला में सो-टाक्सा मोबाइल जांच प्रणाली से नशा तस्करों को पकड़ने का कार्य किया जाएगा. इसके लिए 19 लाख रूपये तक का बजट रखा है. ये प्रणाली प्रदेश के एक मात्र बिलासपुर जिला में शुरू होने जा रही है. पायलट बेस पर इसको शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाएगा.-राहुल कुमार, उपायुक्त बिलासपुर.
क्या है सो टाक्सा सिस्टम
आपको बता दें कि सो-टाक्सा प्रणाली क्यूआर कोड आधारित परीक्षण, स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण, हजारों जांच रिपोर्टों का डिजिटल रिकॉर्ड, त्वरित रिपोर्ट जनरेशन और सुरक्षित डेटा प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. इससे जांच प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनेगी. सो-टाक्सा प्रणाली व्यक्ति की लार के नमूने से मात्र पांच मिनट में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी. ये चिट्टा सहित एम्फेटामाइन, बेंजोडायजेपाइन, कैनाबिस, कोकीन और ओपिएट्स जैसे छह प्रमुख प्रकार के मादक पदार्थों की मौके पर ही वैज्ञानिक जांच करने में सक्षम होगी. इससे पुलिस और अन्य एजेंसियों को संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने और त्वरित कारवाई करने में मदद मिलेगी.
एआई बताएगी कहां फैल रहा है नशा
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण प्रणाली होगी. जांच से प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि किन क्षेत्रों में नशे का सबसे अधिक प्रभाव है, तस्करी के संभावित रूट कौन से हैं और अपराध का पैटर्न किस दिशा में बढ़ रहा है. ये विश्लेषण पुलिस विभाग के साथ साझा किया जाएगा, जिससे साक्ष्य आधारित रणनीति बनाकर नशा तस्करों के खिलाफ और अधिक प्रभावी कारवाई की जा सकेगी.
ये भी पढ़ें: ये है हिमाचल का 'केदारनाथ धाम' बूढ़ा केदार, यहां इंसान तो इंसान देवी-देवता भी करते हैं स्नान