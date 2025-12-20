ETV Bharat / state

दवाओं के नाम पर 'जहर' का कारोबार! बिलासपुर में भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल बरामद

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है. साई ब्रह्मणा क्षेत्र में ड्रग्स विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक रिहायशी मकान से प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाओं की बड़ी खेप बरामद की गई है. इस कार्रवाई ने नशे और अवैध दवा कारोबार से जुड़े नेटवर्क को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ड्रग्स विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि साई ब्रह्मणा क्षेत्र के साई खारसी गांव में एक व्यक्ति बिना किसी वैध लाइसेंस और अनुमति के अपने घर से ही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री कर रहा है. सूचना के आधार पर शुक्रवार को पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने संबंधित मकान पर छापा मारा.

घर से मिली प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप

छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से निकोजार एमएनटी की 1700 गोलियां और एबी-2 किट की 15 स्ट्रिप बरामद कीं. जांच में यह भी सामने आया कि निकोजार एमएनटी दवा की मियाद समाप्त हो चुकी थी और इसके बावजूद इन्हें बेचने की तैयारी की जा रही थी, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

मेडिकल स्टोर होते हुए भी घर से कारोबार

आरोपी राकेश का साई खारसी में एक मेडिकल स्टोर भी है. इसके बावजूद वह बिना किसी वैध अनुमति के अपने रिहायशी मकान से प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार कर रहा था. मकान के आसपास अक्सर ट्रकों की आवाजाही और जमावड़ा लगे रहने से विभाग को पहले से ही अवैध गतिविधियों की आशंका थी.